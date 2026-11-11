Preocupación: internaron de urgencia a Norberto Marcos, el ex de Fátima Flores de 73 años

La tranquilidad duró poco. Con el correr de las horas volvió a sentirse mal y, ante la persistencia del malestar, el martes decidieron internarlo nuevamente. Actualmente, según la información difundida por Etchegoyen, permanece en observación y acompañado por su hijo Federico.

“Llegó a su casa y con el correr del tiempo volvió a sentirse mal. Entonces, por eso ayer martes deciden volverlo a internar”, detalló el periodista.

Uno de los aspectos que más inquietud genera es el historial médico del empresario. Durante su intervención en Canal 7, Etchegoyen recordó que Marcos atravesó operaciones cardíacas en los últimos años y que le colocaron dos stents.

En ese contexto, las molestias en el pecho que habría experimentado antes de su nueva internación cobraron especial relevancia. Por el momento, no se difundió un parte médico oficial que permita conocer con precisión su diagnóstico ni la evolución de su cuadro.

El periodista también contó que desde el entorno de Marcos le hablaron de un importante desgaste emocional y de situaciones personales que lo habrían afectado profundamente.

“Me dijeron que se hizo bastante mala sangre por algunas cosas de su vida privada”, expresó Etchegoyen, aunque aclaró que no tenía confirmado que ese malestar estuviera directamente relacionado con su conflicto con Fátima Florez.

La noticia de la internación llegó en medio de un escenario complicado para la expareja, que desde hace tiempo mantiene diferencias por la división de bienes y cuestiones económicas posteriores a su separación.

En ese sentido, Etchegoyen reveló un dato que hasta ahora no había trascendido públicamente: el viernes por la tarde Norberto Marcos y Fátima Florez se habrían encontrado cara a cara en la casa de Jacobo Winograd, quien habría intervenido como mediador por pedido de la humorista.

La reunión tuvo lugar alrededor de las 18 y, según la información que recibió el periodista, inicialmente habría terminado con un principio de acuerdo entre las partes.

Uno de los momentos más importantes del encuentro habría ocurrido cuando ambos decidieron apartarse de los abogados y conversar a solas para intentar resolver sus diferencias.

“Eso es lo que quería siempre Norberto. Norberto siempre dijo: 'Esto se arregla sin abogados, con mi expareja hablando cara a cara'”, contó Etchegoyen.

Sin embargo, la posibilidad de llegar a una solución se habría complicado apenas dos días después. Según la versión que recibió el periodista, el domingo por la tarde Fátima habría vuelto a reconsiderar lo conversado y se habría echado atrás, por lo que el acuerdo finalmente no habría prosperado.

“Llegaron a un buen puerto. Ahora, ¿qué pasó del viernes a las 20 o 21 horas al domingo a la tarde para que Fátima se vuelva a replantear todo? No lo sé”, planteó el periodista.

Etchegoyen aclaró que intentaba comunicarse con la artista para confirmar esa información, aunque hasta el momento no había obtenido una respuesta.

Mientras tanto, Norberto Marcos permanece internado en La Trinidad de Palermo, bajo observación y acompañado por su hijo, en una situación que genera preocupación tanto por sus antecedentes cardíacos como por el delicado momento personal que estaría atravesando.

La información continúa en desarrollo y se espera conocer novedades sobre su evolución y su estado de salud.