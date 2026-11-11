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Ana Paula Dutil reapareció en pleno escándalo de Emanuel Ortega y Julieta Prandi: el detalle que sorprendió a todos

Ana Paula Dutil volvió a la actividad en las redes sociales después de un tiempo de silencio tras la separación de su ex Emanuel Ortega y Julieta Prandi.

11 nov 2026, 12:30
Ana Paula Dutil reapareció en pleno escándalo de Emanuel Ortega y Julieta Prandi: el detalle que sorprendió a todos

Ana Paula Dutil reapareció en pleno escándalo de Emanuel Ortega y Julieta Prandi: el detalle que sorprendió a todos

Ana Paula Dutil reapareció en pleno escándalo de Emanuel Ortega y Julieta Prandi: el detalle que sorprendió a todos

Ana Paula Dutil reapareció en pleno escándalo de Emanuel Ortega y Julieta Prandi: el detalle que sorprendió a todos

Julieta Prandi y Emanuel Ortega se separaron a menos de un mes de casarse por civil y estalló un tremendo escándalo por el revuelo que generó la noticia en el ambiente farandulero.

Ana Paula Dutil, ex del cantante, estuvo mencionada indirectamente en el conflicto tras conocerse que acercó a una gran amiga suya, Mariana Marx para que pueda utilizar el estudio de Emanuel para grabar un audiolibro.

Según trascendió por ese entonces, ante la llegada de Prandi al estudio de manera sorpresiva se habría desatado un escándalo entre las dos cuando la modelo la encaró enfurecida y habría cuestionado su presencia allí.

Lo cierto es que tras unos días de alejarse de las redes sociales, Ana Paula Dutil regresó a la actividad virtual donde compartió en su cuenta de Instagram varias postales donde se la ve disfrutando de la naturaleza al aire libre en medio de un campo, recargando energías para lo que viene.

“Todo lo que el corazón nunca olvida”, escribió junto a la serie de imágenes donde se la ve disfrutando de lectura al aire libre y entre medio de flores, caballos y pasto, en un paisaje natural que refleja absoluta paz.

En tanto, quien también volvió a las redes fue Emanuel Ortega, quien decidió compartir el video de una canción de Bob Dylan que significa mucho para él.

Las fotos de Ana Paula Dutil con las que reaparació en las redes disfrutando de la paz del campo tras el revuelo que generó la separación de Prandi y Ortega.

El firme mensaje de Emanuel Ortega en medio de su polémica separación de Julieta Prandi

Emanuel Ortega decidió compartir un especial posteo en su cuenta de Instagram donde se lo ve junto a un amigo interpretando un fragmento de la canción Don’t Think Twice, It’s All Right de Bob Dylan.

Pero lo que más llamó la atención en sus seguidores no fue su interpretación musical sino las palabras que acompañaron al posteo en Instagram.

El artista acompañó la publicación con un sentido mensaje explicando lo que significa para él ese tema del artista estadounidense: "Hay letras que uno desea haber escrito. Reflejan algo que resuena muy familiar, casi propio", reconoció.

Y agregó para dar paso al video: "Acá un fragmento de Don’t think twice it’s alright" de Bob Dylan, con mi amigo querido Fernando". En la filmación se lo ve a Emanuel cantando la canción y a su amigo tocando la guitarra en una casa, los dos sentados y en un clima de absoluta intimidad y emoción.

     

 

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