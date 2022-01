"Acompañé a mi novio a hisoparse y atrás cae la ex también": la llamativa coincidencia de una usuaria que se hizo viral

https://twitter.com/ailu_susco/status/1481264793180852227 Acompañé a mi novio a hisoparse, atrás cae la ex a hisoparse también. Yo sin síntomas. un fav y lo dejo — Ailu (@ailu_susco) January 12, 2022

Las respuestas al tuit fueron insólitas, y cada usuario con una "verdad" distinta: "para que estés tranqui, uno nunca deja de verse con el/la ex y mucho menos si cortaron hace menos de dos años". Otra usuaria retrucó con "cualquiera. Yo con mi ex después de los cortes chau, no nos vimos. No me gusta repetir cosas que ya sé cómo terminan".