Cuánto cuesta en dólares el curso que vende Wanda Nara a mujeres que sueñan con ser como ella

Según detalló, el programa está orientado a mujeres que buscan desarrollar sus propios emprendimientos y adquirir herramientas para crecer profesionalmente: "Es un curso donde tienen todo lo que necesitan, sobre todo las mujeres. Herramientas para creer en ustedes mismas y crear lo que ustedes quieran, para hacer crecer sus empresas y finalmente animarse a tener sus empresas. Para tener nombre y apellido propio", explicó.

Además, aseguró: "Van a poder lograr lo que quieran de sus vidas, para que no tengan que depender de nadie, puedan cumplir sus sueños y amen su vida". Y agregó que el contenido fue pensado para dar respuestas concretas a quienes buscan dar sus primeros pasos en el mundo de los negocios: "En este curso van a poder tener todas las herramientas que necesiten. A veces pasamos por situaciones que nos dan miedo. Van a tener las preguntas, las respuestas, todo resuelto. Cuando terminen el curso, puedo les asegurar que se van a sentir una persona diferente, esa persona que estabas buscando", prometió.

¿Wanda Nara se excedió con el Photoshop?

Wanda Nara sorprendió a sus seguidores de Instagram con una foto de alto voltaje. La mediática se sacó una selfie en topless para promocionar su OnlyFans, pero se pasó de la raya con el Photoshop: se retocó el abdomen y se borró el ombligo, un detalle que generó las risas de los usuarios. "Son fotos viejas", "No se la nota muy preocupada por el robo que sufrió", "Siempre haciendo papelones", fueron algunas de las opiniones que se leyeron en las redes.

La postal al borde de la censura llegó luego del disgusto que se llevó al enterarse que cuatro delincuentes habían ingresado a su casa de campo en Milán mientras ella se encontraba en el Mundial 2026. Como si fuera poco, Wanda quedó en el ojo del huracán por el partido que la Selección argentina perdió contra España, ya que muchos la tildaron de "mufa" por haber ido solamente a ese encuentro y no a los anteriores, como sí hizo su hermana Zaira.