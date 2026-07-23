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Fueron a tomar un café en un bar y sufrieron un violento robo en solo 20 segundos

Dos motochorros armados irrumpieron en una confitería de Avellaneda, le arrebataron un bolso a un matrimonio y escaparon a toda velocidad.

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Los dos asaltantes irrumpieron en el local con cascos de moto colocados en su cabeza. (Foto: captura)

Los dos asaltantes irrumpieron en el local con cascos de moto colocados en su cabeza. (Foto: captura)

Un matrimonio que tomaba un café en una confitería de Wilde, partido bonaerense de Avellaneda, fue víctima de un violento robo. El hecho ocurrió este miércoles por la tarde cuando dos delincuentes armados ingresaron al local con cascos de moto, los sorprendieron y les arrebataron un bolso que, según los investigadores, podría contener una importante suma de dinero.

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El episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad del comercio y ocurrió en apenas 20 segundos, mientras tanto, la Justicia intenta determinar si se trató de una salidera bancaria y busca identificar a los responsables, que continúan prófugos. El hecho se produjo alrededor de las 16:15 en la sucursal de Café Martínez ubicada en la esquina de avenida Mitre y Las Flores, en la localidad bonaerense de Wilde.

Las imágenes muestran cómo los dos asaltantes ingresaron al local con sus rostros cubiertos por cascos de motocicleta y armas de fuego. Sin perder tiempo, fueron directamente hacia la mesa donde estaba sentado el matrimonio y, tras un breve forcejeo, se apoderaron del bolso que una de las víctimas había dejado sobre una silla contigua.

Toda la secuencia duró poco más de 20 segundos y generó momentos de pánico entre los clientes que se encontraban en la confitería. En medio del asalto, una mujer que estaba en el local intentó huir para ponerse a resguardo. Sin embargo, tropezó y cayó al piso cuando trataba de llegar a la puerta de salida.

Pese al golpe, logró levantarse por sus propios medios, recuperó el celular que había perdido durante la caída e intentó abandonar el comercio. No obstante, los delincuentes salieron antes que ella con el bolso robado y escaparon a bordo de dos motocicletas de alta cilindrada que habían dejado estacionadas frente al local.

Los asaltantes huyeron en dirección a Villa Domínico. De acuerdo con las primeras averiguaciones, fueron seguidos mediante las cámaras del centro de monitoreo municipal, aunque unas 40 cuadras después se les perdió el rastro.

Investigan si fue una salidera bancaria

Aunque las víctimas todavía no habían radicado la denuncia hasta el jueves, la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 1 departamental inició una investigación de oficio para esclarecer el hecho.

Una de las principales hipótesis que manejan los investigadores es que el matrimonio haya sido víctima de una salidera bancaria y que los delincuentes los hubieran seguido previamente antes de concretar el ataque.

La causa quedó a cargo del fiscal Gastón Fernández, quien ordenó distintas medidas para identificar a los autores del robo y reconstruir los movimientos previos de las víctimas.

Dos motochorros armados irrumpieron en una confitería de Avellaneda y le arrebataron un bolso a un matrimonio. (Foto: captura)

Dos motochorros armados irrumpieron en una confitería de Avellaneda y le arrebataron un bolso a un matrimonio. (Foto: captura)

El detalle que llamó la atención en el video

Además de la violencia del asalto, las imágenes de la cámara de seguridad reflejan una situación que llamó la atención de los investigadores: una pareja que se encontraba sentada junto a las víctimas permaneció prácticamente inmóvil durante todo el episodio y no intentó escapar ni intervenir mientras ocurría el robo.

Por el momento no existen indicios que vinculen a esas personas con el hecho, aunque la secuencia generó múltiples comentarios tras la difusión del video.

Mientras tanto, la Policía Bonaerense continúa con la búsqueda de los motochorros y analiza las cámaras de seguridad de la zona para reconstruir la fuga e intentar identificarlos.

En pocas palabras

  • Robo en confitería: Dos motochorros armados irrumpieron en un local de Wilde y arrebataron un bolso a un matrimonio.
  • 20 segundos de terror: El violento asalto, registrado por cámaras de seguridad, duró apenas ese tiempo, generando pánico entre los clientes.
  • Investigación en curso: La Justicia analiza si se trató de una salidera bancaria y busca identificar a los delincuentes prófugos.
Resumen generado por Thinkindot AI
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