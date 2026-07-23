Fueron a tomar un café en un bar y sufrieron un violento robo en solo 20 segundos

Pese al golpe, logró levantarse por sus propios medios, recuperó el celular que había perdido durante la caída e intentó abandonar el comercio. No obstante, los delincuentes salieron antes que ella con el bolso robado y escaparon a bordo de dos motocicletas de alta cilindrada que habían dejado estacionadas frente al local.

Los asaltantes huyeron en dirección a Villa Domínico. De acuerdo con las primeras averiguaciones, fueron seguidos mediante las cámaras del centro de monitoreo municipal, aunque unas 40 cuadras después se les perdió el rastro.

Investigan si fue una salidera bancaria

Aunque las víctimas todavía no habían radicado la denuncia hasta el jueves, la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 1 departamental inició una investigación de oficio para esclarecer el hecho.

Una de las principales hipótesis que manejan los investigadores es que el matrimonio haya sido víctima de una salidera bancaria y que los delincuentes los hubieran seguido previamente antes de concretar el ataque.

La causa quedó a cargo del fiscal Gastón Fernández, quien ordenó distintas medidas para identificar a los autores del robo y reconstruir los movimientos previos de las víctimas.

Dos motochorros armados irrumpieron en una confitería de Avellaneda y le arrebataron un bolso a un matrimonio. (Foto: captura)

El detalle que llamó la atención en el video

Además de la violencia del asalto, las imágenes de la cámara de seguridad reflejan una situación que llamó la atención de los investigadores: una pareja que se encontraba sentada junto a las víctimas permaneció prácticamente inmóvil durante todo el episodio y no intentó escapar ni intervenir mientras ocurría el robo.

Por el momento no existen indicios que vinculen a esas personas con el hecho, aunque la secuencia generó múltiples comentarios tras la difusión del video.

Mientras tanto, la Policía Bonaerense continúa con la búsqueda de los motochorros y analiza las cámaras de seguridad de la zona para reconstruir la fuga e intentar identificarlos.