Pensó en Lionel Messi y le salió bien: un participante de Trato Hecho arriesgó y se llevó un millonario premio

Exequiel Quattrochi arriesgó y se llevó más dinero del que tenía en su maletín en Trato Hecho (América TV), el programa que conduce Santi Maratea.
Ver las ultimas noticias en a24.com
Exequiel Quattrochi tomó una gran decisión brillante en el programa que conduce Santi Maratea y logró ganar más dinero del que tenía en su maletín original.
Exequiel Quattrochi arriesgó y se llevó más dinero del que tenía en su maletín en Trato Hecho (América TV), el programa que conduce Santi Maratea.
Exequiel, de 36 años, es fiambrero y oriundo de Córdoba Capital. Como muchas de las historias particulares de los participantes del programa del Canal del Cubo, su sueño es asistir al próximo Mundial, que se llevará a cabo en Canadá, México y Estados Unidos durante 2026.
Durante su participación en el programa de Maratea, Exequiel comenzó con el maletín número 11, pero decidió cambiarlo por el número 10, en homenaje a Lionel Messi, demostrando su admiración por el astro argentino y con un pálpito de cara al máxima competición del mundo del fútbol.
En la séptima ronda, hizo una contraoferta de $12.900.000, la cual fue rechazada. Sin embargo, esta situación le permitió quedarse con su maletín original de $11.000.000, asegurando un premio que superó ampliamente sus expectativas. Su decisión estratégica y su conocimiento del juego fueron clave para lograr un resultado exitoso y acercarse un paso más a cumplir su sueño futbolero.
Hasta el momento, Exequiel fue el participante que más dinero se llevó.
Tadeo Figueroa le ganó a la banca y se llevó más dinero del que tenía en su maletín en Trato Hecho (América TV), el programa que conduce Santi Maratea.
El joven de 24 años oriundo de Posadas, Misiones. Proviene de una familia integrada por su mamá, su papá y su hermana menor. Tadeo se desempeña como maquillador profesional y también se dedica a crear contenido para redes sociales, combinando su pasión por el arte y la comunicación digital.
El objetivo de Tadeo era conseguir el premio para abrir un local de su emprendimiento: una mini fábrica de postres que está creciendo de a poco. Además, buscaba ayudar a su familia a saldar algunas deudas pendientes.
El lunes 18 de agosto, al participar en el programa de América TV Tadeo eligió el maletín número 9, que contenía 5 millones de pesos. Durante la séptima ronda, la banca le ofreció 7,9 millones, pero él decidió contraofertar 8,9 millones, propuesta que finalmente fue aceptada.
"Hay que saber cuándo parar", dijo el participante antes de descubrir que su decisión había sido acertada. Así, Tadeo logró ganarle a la banca y se llevó más dinero del que había en su maletín.
Por su parte, Santi Maratea explicó la mecánica y la magnitud del programa: "Este es el programa que más plata entrega en toda la televisión argentina y también debe ser el juego más fácil, porque no hace falta responder preguntas ni tener ninguna destreza física, solamente hay que tener intuición, un poco de buena suerte y cuándo parar. En eso los puedo llegar a ayudar yo con la mente un poco fría. Hay 24 maletines, 24 participantes. Cada uno tiene un maletín y cada maletín tiene adentro un monto diferente de plata, que va desde los 20 millones a los 100 pesos".