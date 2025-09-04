Pensó en Lionel Messi y le salió bien: un participante de Trato Hecho arriesgó y se llevó un millonario premio

Embed

Hasta el momento, Exequiel fue el participante que más dinero se llevó.

Tadeo Figueroa, otro participante que le ganó a la banca y se llevó más dinero en Trato Hecho

Tadeo Figueroa le ganó a la banca y se llevó más dinero del que tenía en su maletín en Trato Hecho (América TV), el programa que conduce Santi Maratea.

El joven de 24 años oriundo de Posadas, Misiones. Proviene de una familia integrada por su mamá, su papá y su hermana menor. Tadeo se desempeña como maquillador profesional y también se dedica a crear contenido para redes sociales, combinando su pasión por el arte y la comunicación digital.

El objetivo de Tadeo era conseguir el premio para abrir un local de su emprendimiento: una mini fábrica de postres que está creciendo de a poco. Además, buscaba ayudar a su familia a saldar algunas deudas pendientes.

El lunes 18 de agosto, al participar en el programa de América TV Tadeo eligió el maletín número 9, que contenía 5 millones de pesos. Durante la séptima ronda, la banca le ofreció 7,9 millones, pero él decidió contraofertar 8,9 millones, propuesta que finalmente fue aceptada.

"Hay que saber cuándo parar", dijo el participante antes de descubrir que su decisión había sido acertada. Así, Tadeo logró ganarle a la banca y se llevó más dinero del que había en su maletín.

Por su parte, Santi Maratea explicó la mecánica y la magnitud del programa: "Este es el programa que más plata entrega en toda la televisión argentina y también debe ser el juego más fácil, porque no hace falta responder preguntas ni tener ninguna destreza física, solamente hay que tener intuición, un poco de buena suerte y cuándo parar. En eso los puedo llegar a ayudar yo con la mente un poco fría. Hay 24 maletines, 24 participantes. Cada uno tiene un maletín y cada maletín tiene adentro un monto diferente de plata, que va desde los 20 millones a los 100 pesos".