"Cada uno en su casa": la frase con la que Milett Figueroa definió su relación con Marcelo Tinelli

La foto de Milett Figueroa que confirmó cómo está todo con Marcelo Tinelli

El romance entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli siempre despertó dudas entre sus seguidores, quienes cuestionaban si la relación podría mantenerse a lo largo del tiempo. A pesar de ello, los rumores de separación circulan de manera constante, aunque la pareja suele desmentirlos y afirmar que su vínculo continúa sólido.

En los últimos tiempos, la pareja decidió relajarse y dejar que su amor se exprese por sí mismo. Sin embargo, para los seguidores, esto se convirtió en motivo para especular sobre una posible ruptura. A pesar de los rumores, a mediados de junio, Marcelo y Milett volvieron a mostrarse juntos en redes con una foto que confirma que su relación sigue más fuerte que nunca.

El reconocido conductor de televisión, el conductor, con más de 14 millones de seguidores en Instagram, compartió una imagen en la que aparece sonriendo junto a su novia. “Qué lindo que estés de vuelta”, comentó, refiriéndose a la modelo peruana.

Además, el empresario publicó una foto junto a sus hijos, excepto Juana, la menor. “Se juntó la familia”, escribió. Según detalló el conductor, la reunión tuvo lugar en la casa de su hija Micaela y su entonces pareja, Licha López, quienes lo recibieron con un asado. También estuvieron presentes Candelaria, Francisco y Lolo.