"Cada uno en su casa": la frase con la que Milett Figueroa definió su relación con Marcelo Tinelli

Milett Figueroa decidió abrir parte de su intimidad y habló sobre la relación que mantiene con Marcelo Tinelli, en medio de las especulaciones de separación.

3 sept 2025, 23:02
De regreso al país y en medio de las versiones sobre una posible separación de Marcelo Tinelli, Milett Figueroa aseguró que todo marcha bien en la relación con el conductor.

La pareja ya está acostumbrada a que diariamente se hable de ellos en distintos medios. Gran parte de la atención se debe a la figura de Marcelo, quien, con cada paso que da, acapara la mirada de los medios y genera especulaciones constantes sobre su vida personal y sentimental. A pesar de los rumores, la modelo dejó en claro que la relación sigue en pie y que ambos manejan la exposición mediática con naturalidad, priorizando su vínculo por encima de los comentarios externos.

"Con Marcelo estamos bien. Ya tengo tantos años en la televisión, pero siempre respeto el trabajo de los demás. Siempre se especula sobre cosas, prefiero no comentar mucho porque, de alguna manera, solo él y yo sabemos lo que nos pasa", respondió, dejando en claro que todo está bien entre ellos y que los rumores de separación no son ciertos.

Además, lejos de acelerar el proceso de la relación, explicó que están muy bien así. "Disfrutamos; no tenemos apuro por nada" y agregó sobre un proyecto de mudanza juntos a futuro: "Vivimos cada uno en su casa. Recién cumplimos dos años, pero hay que disfrutar."

La foto de Milett Figueroa que confirmó cómo está todo con Marcelo Tinelli

El romance entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli siempre despertó dudas entre sus seguidores, quienes cuestionaban si la relación podría mantenerse a lo largo del tiempo. A pesar de ello, los rumores de separación circulan de manera constante, aunque la pareja suele desmentirlos y afirmar que su vínculo continúa sólido.

En los últimos tiempos, la pareja decidió relajarse y dejar que su amor se exprese por sí mismo. Sin embargo, para los seguidores, esto se convirtió en motivo para especular sobre una posible ruptura. A pesar de los rumores, a mediados de junio, Marcelo y Milett volvieron a mostrarse juntos en redes con una foto que confirma que su relación sigue más fuerte que nunca.

El reconocido conductor de televisión, el conductor, con más de 14 millones de seguidores en Instagram, compartió una imagen en la que aparece sonriendo junto a su novia. “Qué lindo que estés de vuelta”, comentó, refiriéndose a la modelo peruana.

Además, el empresario publicó una foto junto a sus hijos, excepto Juana, la menor. Se juntó la familia”, escribió. Según detalló el conductor, la reunión tuvo lugar en la casa de su hija Micaela y su entonces pareja, Licha López, quienes lo recibieron con un asado. También estuvieron presentes Candelaria, Francisco y Lolo.

