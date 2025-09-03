La reacción de Gimena Accardi al ser consultada por Ulises, el joven con quien habría tenido un encuentro íntimo

Además, volvió a mencionar que lo único que importaba era que su expareja entendiera: "Sé cómo son las cosas y Nico lo sabe, eso es lo importante. No me dan ganas de aclarar más nada; lo que quería aclarar, lo hice y quedó clarísimo. Fue importante hacerlo".

"Cerré todo por mi salud mental. Lo importante es que con Nico nos amamos", sentenció sobre la decisión que tomó.

La diferencia de edad entre Gimena Accardi y Ulises, señalado como tercero en discordia con Nico Vázquez

La separación de Gimena Accardi y Nico Vázquez, tras 18 años de relación, sigue generando repercusiones. En los últimos días apareció el nombre de Ulises, a quien la actriz calificó como ‘random’ durante su descargo en Olga.

La propia actriz reconoció que la decisión de separarse habría estado vinculada a un desliz suyo con alguien ajeno al medio. Con esa frase intentó minimizar el hecho; sin embargo, tras varias especulaciones, en LAM (América TV) salió a la luz no solo el nombre, sino también la edad del señalado

Pepe Ochoa reveló un dato impactante sobre Ulises: "Tiene 20 años para 21. Está estudiando, es un tipo deportista, pertenece a un club". A lo que Yanina Latorre agregó, sorprendida por la edad: "Es muy chiquito".

Para dimensionar la diferencia, Gimena acaba de cumplir 40 años, mientras que Ulises apenas supera los 20. La actriz atraviesa una etapa de madurez personal y profesional, mientras que él todavía se encuentra en plena formación académica y enfocado en su desarrollo deportivo. Esa brecha generacional y de proyectos de vida fue lo que generó debate, más allá de los encuentros que habrían tenido.

Para cerrar su intervención, el conductor interino, ante la ausencia de Ángel de Brito, compartió otro detalle sobre el inesperado vínculo con el joven: "Lo que sucedió fue que, cuando estaban por bajarse del avión, coquetearon, y ella le dijo 'escribime'. Ulises respondió 'no lo sé' y finalmente dijo 'le voy a escribir'. Tuvieron dos encuentros", detalló, dejando claro que la iniciativa la tuvo la actriz.