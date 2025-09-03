Rituales para la Luna de Sangre del 7 de septiembre según tu signo

Cáncer

Encendé una vela blanca en tu casa y agradecé por tu familia, liberando viejas emociones.

Leo

Hacé una meditación de fuego: mirá una vela y enfocá tu energía en lo que querés manifestar.

Virgo

Organizá tu rutina para la nueva temporada. Escribí tres hábitos que querés cambiar y comprometete a hacerlo.

luna negra tirual

Libra

Realizá un ritual de espejos: mírate y afirmá en voz alta qué vínculos querés atraer.

Escorpio

Baño energético con sal gruesa o hierbas para soltar energías pesadas.

Sagitario

Escribí en un papel tu próximo viaje, meta o proyecto. Guardalo en tu billetera.

Capricornio

Encendé una vela verde y pedí claridad para tus metas laborales.

Acuario

Practicá un ritual colectivo: compartí deseos con amigos y encendé una vela en grupo.

Piscis

Colocá un vaso de agua con sal bajo tu cama para que absorba energías negativas durante la noche.