En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Luna
eclipse
ASTROLOGÍA

Rituales para la Luna de Sangre del 7 de septiembre según tu signo

El eclipse lunar es ideal para soltar y manifestar. Conocé qué ritual podés hacer según tu signo en la Luna de Sangre de septiembre.

Luna de Sangre 2025: guía de rituales para soltar y atraer abundancia según tu signo

Luna de Sangre 2025: guía de rituales para soltar y atraer abundancia según tu signo

La Luna de Sangre en Aries representa un portal de cierre y renacimiento. Es una oportunidad para dejar atrás cargas y sembrar intenciones nuevas. Cada signo puede conectar con esta energía de una manera particular.

Leé también Luna de Sangre en septiembre: así sacudirá en el amor y en tus relaciones según tu signo
Luna de Sangre y amor: así afectará a las relaciones de cada signo

Rituales para la Luna de Sangre del 7 de septiembre: qué hacer según tu signo

luna de sangre septiembre

Aries

Escribí en un papel lo que querés dejar atrás y quémalo con cuidado. Visualizá tu nuevo yo.

Tauro

Ordená tu espacio personal y tirá objetos que ya no uses. La limpieza física abre espacio energético.

Géminis

Anotá pensamientos repetitivos que quieras soltar y practicá 10 minutos de silencio.

Cáncer

Encendé una vela blanca en tu casa y agradecé por tu familia, liberando viejas emociones.

Leo

Hacé una meditación de fuego: mirá una vela y enfocá tu energía en lo que querés manifestar.

Virgo

Organizá tu rutina para la nueva temporada. Escribí tres hábitos que querés cambiar y comprometete a hacerlo.

luna negra tirual

Libra

Realizá un ritual de espejos: mírate y afirmá en voz alta qué vínculos querés atraer.

Escorpio

Baño energético con sal gruesa o hierbas para soltar energías pesadas.

Sagitario

Escribí en un papel tu próximo viaje, meta o proyecto. Guardalo en tu billetera.

Capricornio

Encendé una vela verde y pedí claridad para tus metas laborales.

Acuario

Practicá un ritual colectivo: compartí deseos con amigos y encendé una vela en grupo.

Piscis

Colocá un vaso de agua con sal bajo tu cama para que absorba energías negativas durante la noche.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Luna eclipse EclipseLunar Signos signos del zodíaco signo Aries
Notas relacionadas
Luna de Sangre en Aries: ranking de los signos más afectados y los más favorecidos
Llega la Luna de Sangre de septiembre: cuando es y cómo impacta en cada signo del zodíaco
Argentina en septiembre 2025: qué dicen la astrología y la numerología sobre este mes clave

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar