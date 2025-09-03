Rituales para la Luna de Sangre del 7 de septiembre según tu signo

El eclipse lunar es ideal para soltar y manifestar. Conocé qué ritual podés hacer según tu signo en la Luna de Sangre de septiembre.
Luna de Sangre 2025: guía de rituales para soltar y atraer abundancia según tu signo
Escribí en un papel lo que querés dejar atrás y quémalo con cuidado. Visualizá tu nuevo yo.
Ordená tu espacio personal y tirá objetos que ya no uses. La limpieza física abre espacio energético.
Anotá pensamientos repetitivos que quieras soltar y practicá 10 minutos de silencio.
Encendé una vela blanca en tu casa y agradecé por tu familia, liberando viejas emociones.
Hacé una meditación de fuego: mirá una vela y enfocá tu energía en lo que querés manifestar.
Organizá tu rutina para la nueva temporada. Escribí tres hábitos que querés cambiar y comprometete a hacerlo.
Realizá un ritual de espejos: mírate y afirmá en voz alta qué vínculos querés atraer.
Baño energético con sal gruesa o hierbas para soltar energías pesadas.
Escribí en un papel tu próximo viaje, meta o proyecto. Guardalo en tu billetera.
Encendé una vela verde y pedí claridad para tus metas laborales.
Practicá un ritual colectivo: compartí deseos con amigos y encendé una vela en grupo.
Colocá un vaso de agua con sal bajo tu cama para que absorba energías negativas durante la noche.