Trends
Adrián Suar
Netflix
CINE NACIONAL

Adrián Suar arrasa en Netflix con la comedia argentina que nadie quiere perderse

Esta película argentina con Adrián Suar y Julieta Díaz conquista Netflix y se convierte en uno de los títulos más vistos de la plataforma.

Adrián Suar arrasa en Netflix con la comedia argentina que nadie quiere perderse. (Foto: archivo)

Dentro del catálogo de Netflix, las películas argentinas continúan ganando terreno y una de ellas volvió a posicionarse entre las más comentadas: "El fútbol o yo", la comedia protagonizada por Adrián Suar y Julieta Díaz, que logra conectar con un tema profundamente arraigado en la cultura local.

Desde su estreno, la película fue reconocida como una de las comedias más representativas de Suar, un actor y productor que ha sabido consolidar un estilo en el cine argentino. Su capacidad para combinar humor con problemáticas cotidianas se repite en otros títulos que también están disponibles en Netflix.

De qué trata "El fútbol o yo" en Netflix

La historia se centra en Pedro Pintos, un coordinador de call center interpretado por Suar, cuya vida transcurre entre su familia y su verdadera pasión: el fútbol. Lo suyo no es un simple gusto, sino una obsesión capaz de absorberlo durante horas, sin importar equipos ni países. Su rutina diaria, su agenda y hasta sus relaciones están atravesadas por el deporte más popular del mundo.

El fútbol o yo Netflix 1

El equilibrio familiar se rompe cuando Verónica, su esposa (papel a cargo de Julieta Díaz), ya no soporta que la pelota se convierta en el centro de todo. La convivencia llega a un punto límite: discusiones, distancia y finalmente separación. Pedro deberá enfrentar la realidad y reconocer que su fanatismo lo ha convertido en un adicto. En ese proceso buscará ayuda profesional con la esperanza de recuperar a su familia, aunque la película pone en duda si no será demasiado tarde.

Esta propuesta, dirigida por Marcos Carnevale, explora con humor y ternura una problemática que no solo pertenece al universo masculino, sino que también refleja cómo la pasión por el fútbol atraviesa géneros, generaciones y contextos.

El fútbol o yo Netflix 2

El elenco detrás de la película "El fútbol o yo"

Además de la dupla protagónica, la película cuenta con un sólido elenco: Federico D’Elía (Juan), Peto Menahem (Luis), Alfredo Casero (Roca), Rafael Spregelburg (Martín), Dalia Gutmann (Marcela) y Giuliana Scaglione (Manu), entre otros. Cada uno aporta matices que enriquecen la trama, ofreciendo momentos de complicidad, enredos y situaciones disparatadas que potencian el costado cómico de la película.

La identificación del propio Suar con el personaje refuerza la verosimilitud del film, ya que el espectador logra ver reflejados comportamientos cotidianos en los que más de uno se siente atrapado.

El fútbol o yo Netflix 3

Otras películas de Adrián Suar en Netflix

  • No puedo vivir sin ti (2024): dirigida por Santiago Requejo, aborda la adicción al celular a través de la historia de Carlos, un hombre en crisis matrimonial que busca recuperar su vida personal.
  • Corazón loco (2020): Suar interpreta a Fernando, un médico traumatólogo que mantiene dos familias al mismo tiempo. El humor surge cuando ambas realidades chocan inevitablemente.
  • Dos más dos (2012): una comedia sobre dos parejas de amigos en la que la propuesta de intercambio de parejas desata tensiones, celos y situaciones que cuestionan la vida en pareja.

Estos títulos reflejan cómo el actor se ha convertido en un referente de la comedia argentina contemporánea, con historias que oscilan entre lo absurdo y lo profundamente humano.

No puedo vivir sin ti 1.jpg

Por qué ver "El fútbol o yo" en Netflix

El éxito renovado de la película en Netflix demuestra que las temáticas universales (como las adicciones modernas, la convivencia familiar y la pasión desbordada por un hobby) siguen vigentes. Con un humor que combina el absurdo con la crítica social, El fútbol o yo ofrece entretenimiento, pero también invita a reflexionar sobre la delgada línea entre la pasión y la obsesión.

Quienes la ven por primera vez encuentran un relato fresco y actual. Y quienes la reviven descubren matices que quizás en su momento pasaron inadvertidos, en especial ahora que el consumo de series, películas y fútbol se ha transformado con las plataformas digitales.

Tráiler de "El fútbol o yo" en Netflix

