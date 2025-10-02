Astrología: Luna en Piscis trae calma y ayuda a cerrar heridas emocionales

El perdón como medicina silenciosa

Uno de los regalos de la Luna en Piscis es su capacidad de suavizar rencores. Nos ayuda a mirar viejas discusiones sin tanto veneno, a decir “fue lo que pudo ser” y a soltar.

Perdonar no es justificar lo que estuvo mal, es elegir no cargar más con ese enojo. La energía pisciana nos da el empujoncito para hacerlo, aunque sea con nosotros mismos: dejar de castigarte por lo que no salió como querías.

image Cerrar heridas también es un acto de amor propio. Foto: Astrología, Luna en Piscis.

Cuando el silencio dice más que mil palabras

Esta Luna no pide grandes declaraciones, pide espacios tranquilos. Tal vez no haga falta tener la charla ya: a veces sólo hace falta dejar que la calma entre primero.

Aprovechá para escribir, meditar, rezar si te sirve, o simplemente estar en silencio. Lo importante es darse permiso para sentir y no apurar el proceso.

LISTA DE SIGNOS

Piscis: se siente en casa: conexión con lo emocional y ganas de cuidar el alma.

Cáncer: ideal para descansar y sanar viejas nostalgias.

Libra: puede encontrar paz en reconciliaciones inesperadas.

Capricornio: baja la guardia y descubre alivio al permitirse un respiro.

Tauro: disfruta de la calma y se anima a soltar preocupaciones materiales.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué hacer durante la Luna en Piscis?

Bajar el ritmo, descansar, conectar con lo emocional y dejar que las heridas cierren sin forzar.

¿Es normal sentirse más sensible?

Sí, la energía pisciana amplifica la empatía y la vulnerabilidad: es parte del proceso de sanación.