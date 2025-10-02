En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Mundo
Ataque
Terrorismo
Imágenes sensibles

Video: el brutal momento en que la Policía derribó a un terrorista asesino en una sinagoga

Un hombre, con un chaleco con explosivos, irrumpió en una sinagoga. En pleno Yom Kipur, mató a dos personas e hirió a otras tres, antes de ser abatido por la Policía. Imágenes impactantes, captadas por los asistentes en el lugar.

Un terrorista

Un terrorista, con un chaleco explosivo mato a dos personas en una sinagoga de Manchester. (Foto: Gentileza The Mirror)
Leé también Javier Milei recibió el "Premio Nobel Judío" por su apoyo a Israel y a las víctimas del terrorismo
Javier Milei recibió el Premio Nobel Judío por su apoyo a Israel.

La Policía acudió rápidamente al recibir el alerta por la presencia de un hombre que, sin razón, apuñaló intempestivamente a varias personas en una sinagoga de Manchester. Dos personas murieron casi en el instante y hay otras tres heridas.

Una aterradora imagen lo muestra con un cinturón explosivo. Cinco víctimas dejó este ataque que parece claramente un acto de terrorismo fundamentalista. La sinagoga de Heaton Park, en el norte de la ciudad de Manchester, fue el desgraciado lugar de este criminal ataque. No sólo llegaron los paramédicos y los policías. También fue necesario movilizar a un equipo especial ante el chaleco con explosivos del atacante.

Es por eso, que los presentes en el lugar, además de sorprendidos y aterrados, pudieron tomar el momento en que la Policía actúa contra el presunto terrorista de quien no hay datos por el momento. El atacante resultó herido por un primer disparo, pero como intentó incorporarse o tal vez - activar el chaleco - la policía británica lo ultimó.

Video con imágenes sensibles:

Embed

Se espera más detalles de todo lo ocurrido, en momentos en que el antisemitismo tiene una nueva ola de resurgimiento en las grandes ciudades europeas.

Un acto terrorista en el recogimiento de Yom Kippur

El ataque que provocó la muerte de dos personas se produjo durante el feriado del Yom Kippur, una de los momentos más importantes para la colectividad judía: el día del perdón. Seguramente, el asesino tuvo esto muy en cuenta. Además del ayuno y la abstinencia, es uno de los momentos más importantes para la oración. Por eso las sinagogas se pueblan de fieles. En ese contexto actuó el asesino que mató a dos personas e hirió a otras tres, antes de ser ultimado por la policía.

Según las autoridades locales y el cuerpo de operaciones antiterroristas, los hechos se desencadenaron cuando un vehículo arrolló a peatones en las inmediaciones de la sinagoga. Luego, el presunto agresor salió del coche y apuñaló a personas cercanas, entre ellas un guardia de seguridad. En pocos minutos, policías armados respondieron en el lugar y abatieron al atacante. El detalle que más preocupó es que además de los cuchillos, tenía un chaleco explosivo. Por eso la policía, una vez que lo aisló, le dio la voz de alto y como no cumplió, le dispararon una vez.

el presunto terrorista abatido en Manchester
Un polic&iacute;a de la divisi&oacute;n antibombas examina al pesunto terrorista. Ten&iacute;a un chaleco explosivo colocado. (Foto: Gentileza The Mirror)

Un policía de la división antibombas examina al pesunto terrorista. Tenía un chaleco explosivo colocado. (Foto: Gentileza The Mirror)

El asesino cayó herido, pero como siguió moviéndose (para atacar o accionar los explosivos), la policía lo abatió. Por ese chaleco, una vez muerto, intervino un escuadrón especial para la desactivación de explosivos y para inspeccionar el vehículo en el que había llegado.

La policía británica ha declarado formalmente el suceso como un incidente terrorista. El jefe nacional de policía antiterrorista, el comisionado Laurence Taylor, ha señalado que las fuerzas ya creen conocer la identidad del atacante, aunque por razones operativas aún no la han revelado públicamente. Además, se han registrado al menos dos arrestos vinculados al caso, aunque tampoco informaron las identidades.

Las cifras iniciales oficiales reportan que dos miembros de la comunidad judía murieron, mientras que otras tres personas resultaron gravemente heridas.

Policías y autoridades declararon el área como “incidente mayor” y activaron el protocolo PLATO, que se usa en situaciones de ataques terroristas que involucran movilidad y múltiples escenarios.

rabino en la sinagoga de Manchester
El Reino Unido reforz&oacute; el nivel de alerta en torno a la comunidad jud&iacute;a y sus templos. El atentado se produjo durante "Yom Kippur", el d&iacute;a del perd&oacute;n,&nbsp; uno de los acontecimientos m&aacute;s importantes del a&ntilde;o para la colectividad jud&iacute;a en todo el mundo. (Foto: Gentileza The mirror)&nbsp; &nbsp;

El Reino Unido reforzó el nivel de alerta en torno a la comunidad judía y sus templos. El atentado se produjo durante "Yom Kippur", el día del perdón, uno de los acontecimientos más importantes del año para la colectividad judía en todo el mundo. (Foto: Gentileza The mirror)

Seguridad, antisemitismo y contexto de riesgo en aumento

Embed

Tras el ataque, el primer ministro británico, Sir Keir Starmer, interrumpió una visita en el extranjero para regresar al Reino Unido y convocar una reunión de emergencia del comité COBR (el órgano de respuesta gubernamental en crisis). Anunció que el ataque compromete a la máxima seguridad en el Reino Unido y que por eso, se han desplegado “activos policiales adicionales en todo el país”.

Asesinato de un terrorista en una sinagoga de Manchester

Desde Nuevo Scotland Yard (el cuartel general de la policía metropolitana en Londres) se ha indicado que la policía antiterrorista está “movilizándose rápido” para reforzar la seguridad y tranquilizar a la comunidad judía. Asimismo, las fuerzas policiales del Gran Manchester han elevado la presencia de patrullas armadas y puestos de control en torno a sinagogas o sitios de congregación de la colectividad judía.

El atentado ocurre en un contexto previo de preocupación creciente: en los últimos años el Reino Unido ha visto un alza notable en incidentes antisemitas y crímenes de odio religioso.L a organización Community Security Trust -que monitorea antisemitismo en el Reino Unido- ha informado que las agresiones contra judíos han comenzado a elevarse con fuerza desde la escalada del conflicto en Oriente Medio desde octubre de 2023.

Líderes políticos, figuras religiosas y representantes de la comunidad judía han condenado con énfasis lo sucedido, subrayando que un acto contra una institución de culto no solo es un crimen individual, sino un mensaje de odio dirigido a una comunidad entera.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Ataque Terrorismo Manchester
Notas relacionadas
El Gobierno detuvo a una persona vinculada al terrorismo islámico en la provincia de Rio Negro
Se realizó la indagatoria al argentino detenido por terrorismo en Rio Negro
Quién era Jane Goodall, la activista y defensora de animales que murió a los 91 años

Últimas Noticias

Más sobre Mundo

Más sobre Mundo

Te puede interesar