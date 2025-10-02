Video: el brutal momento en que la Policía derribó a un terrorista asesino en una sinagoga

Video con imágenes sensibles:

Se espera más detalles de todo lo ocurrido, en momentos en que el antisemitismo tiene una nueva ola de resurgimiento en las grandes ciudades europeas.

Un acto terrorista en el recogimiento de Yom Kippur

El ataque que provocó la muerte de dos personas se produjo durante el feriado del Yom Kippur, una de los momentos más importantes para la colectividad judía: el día del perdón. Seguramente, el asesino tuvo esto muy en cuenta. Además del ayuno y la abstinencia, es uno de los momentos más importantes para la oración. Por eso las sinagogas se pueblan de fieles. En ese contexto actuó el asesino que mató a dos personas e hirió a otras tres, antes de ser ultimado por la policía.

Según las autoridades locales y el cuerpo de operaciones antiterroristas, los hechos se desencadenaron cuando un vehículo arrolló a peatones en las inmediaciones de la sinagoga. Luego, el presunto agresor salió del coche y apuñaló a personas cercanas, entre ellas un guardia de seguridad. En pocos minutos, policías armados respondieron en el lugar y abatieron al atacante. El detalle que más preocupó es que además de los cuchillos, tenía un chaleco explosivo. Por eso la policía, una vez que lo aisló, le dio la voz de alto y como no cumplió, le dispararon una vez.

el presunto terrorista abatido en Manchester Un policía de la división antibombas examina al pesunto terrorista. Tenía un chaleco explosivo colocado. (Foto: Gentileza The Mirror)

El asesino cayó herido, pero como siguió moviéndose (para atacar o accionar los explosivos), la policía lo abatió. Por ese chaleco, una vez muerto, intervino un escuadrón especial para la desactivación de explosivos y para inspeccionar el vehículo en el que había llegado.

La policía británica ha declarado formalmente el suceso como un incidente terrorista. El jefe nacional de policía antiterrorista, el comisionado Laurence Taylor, ha señalado que las fuerzas ya creen conocer la identidad del atacante, aunque por razones operativas aún no la han revelado públicamente. Además, se han registrado al menos dos arrestos vinculados al caso, aunque tampoco informaron las identidades.

Las cifras iniciales oficiales reportan que dos miembros de la comunidad judía murieron, mientras que otras tres personas resultaron gravemente heridas.

Policías y autoridades declararon el área como “incidente mayor” y activaron el protocolo PLATO, que se usa en situaciones de ataques terroristas que involucran movilidad y múltiples escenarios.

rabino en la sinagoga de Manchester El Reino Unido reforzó el nivel de alerta en torno a la comunidad judía y sus templos. El atentado se produjo durante "Yom Kippur", el día del perdón, uno de los acontecimientos más importantes del año para la colectividad judía en todo el mundo. (Foto: Gentileza The mirror)

Seguridad, antisemitismo y contexto de riesgo en aumento

Tras el ataque, el primer ministro británico, Sir Keir Starmer, interrumpió una visita en el extranjero para regresar al Reino Unido y convocar una reunión de emergencia del comité COBR (el órgano de respuesta gubernamental en crisis). Anunció que el ataque compromete a la máxima seguridad en el Reino Unido y que por eso, se han desplegado “activos policiales adicionales en todo el país”.

Asesinato de un terrorista en una sinagoga de Manchester

Desde Nuevo Scotland Yard (el cuartel general de la policía metropolitana en Londres) se ha indicado que la policía antiterrorista está “movilizándose rápido” para reforzar la seguridad y tranquilizar a la comunidad judía. Asimismo, las fuerzas policiales del Gran Manchester han elevado la presencia de patrullas armadas y puestos de control en torno a sinagogas o sitios de congregación de la colectividad judía.

El atentado ocurre en un contexto previo de preocupación creciente: en los últimos años el Reino Unido ha visto un alza notable en incidentes antisemitas y crímenes de odio religioso.L a organización Community Security Trust -que monitorea antisemitismo en el Reino Unido- ha informado que las agresiones contra judíos han comenzado a elevarse con fuerza desde la escalada del conflicto en Oriente Medio desde octubre de 2023.

Líderes políticos, figuras religiosas y representantes de la comunidad judía han condenado con énfasis lo sucedido, subrayando que un acto contra una institución de culto no solo es un crimen individual, sino un mensaje de odio dirigido a una comunidad entera.