Toni Collette arrasa en Netflix con su nueva serie de 8 capítulos y es el estreno más visto del 2025

El nuevo thriller de Netflix con Toni Collette es la serie corta más vista del momento y tan solo tiene ocho episodios. La historia que ya bate récords en la plataforma.

Cuando Netflix estrenó Incontrolables, pocos imaginaron que detrás de su aparente premisa de comunidad progresista se ocultaba un viaje tan oscuro y escalofriante. La serie, protagonizada por Toni Collette como la carismática y siniestra líder Evelyn, plantea una inquietante pregunta desde su primer episodio: ¿qué sucede cuando lo que parece perfecto es, en realidad, lo más peligroso?

Según describe la sinopsis oficial de Netflix: "Un policía de pueblo empieza a sospechar que la academia local para jóvenes problemáticos y su fundadora tan carismática como peligrosa no son lo que aparentan."

De qué trata Incontrolables en Netflix

Tall Pines se presenta como un lugar idílico en el remoto Vermont. Allí llegan Alex Dempsey (Mae Martin), un policía trans, y su esposa embarazada, Laura (Sarah Gadon). Desde el primer momento, todo parece acogedor. El nuevo compañero de Alex en la comisaría le asegura que será aceptado, los vecinos reciben a la pareja con una canasta de bienvenida y el ambiente comunitario parece sacado de una postal: yoga al aire libre, ferias de conservas caseras y una casa de ensueño sin renta.

Nada parece un obstáculo para la identidad de Alex. Sin embargo, la perfección misma se convierte en la primera señal de alarma. ¿Por qué todo es demasiado correcto? ¿Por qué la armonía del pueblo se siente como una máscara?

La Academia Tall Pines no es una escuela común. Lo que ahí se practica está más cerca de la manipulación psicológica que de un tratamiento real. Evelyn y sus seguidores, personajes con nombres extravagantes como Duck o Rabbit, aplican métodos brutales disfrazados de terapias progresistas.

El lenguaje clínico se transforma en un arma: se habla de traumas intergeneracionales y de pacientes identificados. Los jóvenes no tienen elección: serán obligados a sentir ese dolor, aunque eso implique cruzar la frontera hacia lo inhumano.

Toni Collette se luce en Netflix con Incontrolables

Toni Collette brilla como Evelyn, la fundadora y líder de la Academia Tall Pines, una escuela terapéutica que promete ayudar a adolescentes problemáticos. Su presencia combina lo magnético y lo inquietante: melena setentera, gafas tintadas y una bicicleta reclinada que la hace ver excéntrica, pero detrás de esa fachada se esconde un poder aterrador.

Su personaje oscila entre la calidez falsa de los abrazos colectivos y una frialdad que corta como cuchillas. Es el tipo de interpretación por la que Collette se ha ganado un lugar en el género del horror, logrando que incluso una sonrisa suya resulte perturbadora.

La mente detrás de la nueva serie de Netflix

La historia fue creada por Mae Martin, quien hasta ahora había sido reconocida por la comedia romántica semiautobiográfica Feel Good y su trayectoria en el stand-up. Ese pasado humorístico se convierte en un recurso clave: en Incontrolables, el guion se mueve con un humor oscuro y un ritmo ágil, que contrasta con la tensión de un ambiente sectario y sombrío.

Martin construyó un mundo donde los personajes se sienten deliberadamente exagerados, como si cada gesto cotidiano estuviera cargado de un trasfondo oculto. Y ahí es donde Toni Collette entra en escena para elevar la serie a otro nivel.

En este mundo caen Leila (Alyvia Alyn Lind) y Abbie (Sydney Topliffe), dos amigas enviadas desde Canadá porque sus padres ya no soportaban su rebeldía y consumo de marihuana. Ellas se convierten en el centro de un reparto coral de adolescentes que refleja las múltiples formas de ser un inadaptado en un entorno opresivo.

Entre los secundarios, destaca Stacey (Isolde Ardies), una joven cuya simpatía extrema resulta tan desconcertante como peligrosa. Su personaje encarna la fragilidad de quienes buscan pertenecer, incluso a costa de perder su propia identidad.

Por qué ver Incontrolables en Netflix

Entre sectas, rituales psicodélicos y desapariciones, el mayor miedo no proviene de lo sobrenatural. Lo más aterrador en Incontrolables es la vida en un pequeño pueblo donde todos saben quién eres, qué haces y qué secretos escondes.

La serie de Netflix se pregunta si la aceptación absoluta es, en realidad, una trampa. Porque en Tall Pines nada es gratis. Ni siquiera un frasco de mermelada casera.

El elenco de Incontrolables con Toni Collette

  • Mae Martin
  • Toni Collette
  • Sarah Gadon
  • Alyvia Alyn Lind
  • Sydney Topliffe
  • Brandon Jay McLaren
  • Tattiawna Jones
  • Joshua Close
  • Isolde Ardies

Tráiler de Incontrolables en Netflix

