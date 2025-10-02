Luis Ventura destapó la mentira de Marcelo Tinelli en los Martín Fierro: "Me hizo el jueguito"

“Me hizo el jueguito. Él tenía dos amigas de Milett. Él podía ceder su entrada para una, pero había una que quedaba en banda. Entonces me dijo ‘ubicámelas a las dos que yo llego en un ratito’. El ratito no sé de cuánto, si son varios días, una semana", sumó a pura ironía al tiempo que remató deslizando: “A lo mejor se confundió de hotel”.

Claro que a pesar de esa mentirita, el presidente de Aptra aseguró que la presencia de Marcelo Tinelli es importante en todas las fiesta de los Martín Fierro esté o no nominado él personalmente.

Vale recordar que en las dos últimas semanas, el histórico conductor de ShowMatch anunció su separación de la modelo peruana con la que estaba de novio desde hacía dos años, aunque luego durante la noche de los Martín Fierro se supo que en realidad la pareja estaba reconciliada, según habría hecho saber la propia Milett y según se le escapó a Sabrina Rojas en la alfombra roja.

Qué es lo que dijo Sabrina Rojas sobre Marcelo Tinelli en medio de los nuevos rumores con Milett Figueroa

Con su estilo frontal y sin filtros, Sabrina Rojas se convirtió en una de las protagonistas inesperadas de la noche de los Martín Fierro a la televisión abierta. En plena transmisión de Telefe, durante la previa en la alfombra roja, la conductora de Pasó en América (América TV) enfrentó con humor y soltura las preguntas más incómodas sobre su vida sentimental.

En las últimas semanas, el nombre de Rojas comenzó a circular con fuerza en los medios a raíz de su supuesta cercanía con Marcelo Tinelli. El rumor tomó forma a partir de la química que ambos muestran en Carnaval, el programa de stream que comparten, justo en el mismo momento en que el conductor anunciaba su separación de Milett Figueroa, la modelo peruana con la que estuvo en pareja más de un año.

Consciente de la exposición que esto le generó, Sabrina optó por reírse de las versiones. Entre risas, aclaró que cada vez que aparece en público con algún hombre, automáticamente la emparejan: “Viste que no puedo saludar a nadie que de repente es chongo. Pero lo gracioso es que todo es mentira, no la estoy pasando tan bien como creen”, aseguró con picardía durante la transmisión.

Sin embargo, el momento más llamativo se dio cuando los cronistas fueron al hueso y le preguntaron directamente por el supuesto romance con Tinelli. La encargada de ponerle picante a la charla fue Momi Giardina, quien lanzó sin rodeos: “¿Ya estás de novia con Marcelo?”.

Lejos de incomodarse, Sabrina respondió con ironía: “Todavía no”, dejando una frase que rápidamente se volvió viral en redes. Y enseguida sumó un detalle inesperado que sorprendió a todos los presentes: “Me acabo de enterar que se reconcilió con Milett Figueroa”.

De esta manera, Rojas terminó revelando, casi sin proponérselo, que Tinelli y Milett habrían superado la crisis de las últimas semanas. Así, en un intento por desmentir los rumores que la involucran, terminó confirmando que la pareja del conductor y la modelo sigue en pie.

Con su mezcla de espontaneidad y sentido del humor, Sabrina Rojas volvió a demostrar que sabe cómo moverse en el mundo mediático, incluso cuando las preguntas más filosas apuntan directamente a su vida personal.