Venus en Virgo ordena el corazón: jueves ideal para soltar cargas

La Venus en Virgo pregunta:

“¿Querés seguir invirtiendo energía en quien no te escucha?”

“¿Qué gestos podés sumar para mostrar afecto sin que te cueste el doble?”

No se trata de armar planillas de Excel para la pareja (aunque un presupuesto compartido nunca viene mal ). Es algo más simple: sincerarse sobre qué te hace bien y qué no.

Soltar también es amor propio

A veces, soltar un vínculo que no nos nutre duele como desprenderse de una prenda favorita que ya no entra. Pero después de dar ese paso, aparece alivio. Venus en Virgo propone justamente eso: sacar del corazón lo que pesa de más.

Podés hacer un ritual sencillo: escribir en un papel lo que ya no querés cargar —culpas, reproches, viejas discusiones— y agradecerle a esa etapa antes de dejarla ir. No es brujería, es terapia casera.

image Soltar cargas es abrir espacio para lo que de verdad importa. Foto: Internet, Venus en Virgo.

¿Por qué cuesta tanto priorizarnos?

Vivimos creyendo que amar es aguantar, pero en realidad amar también es saber decir “hasta acá”. Este jueves es perfecto para tener esas charlas incómodas que te venís guardando, o al menos para reconocerlo frente al espejo: “No me merezco menos de lo que doy”.

Y ojo, ordenar no es volverse frío: de hecho, cuando hacés lugar, la ternura aparece con más fuerza.

LISTA DE SIGNOS

Virgo: el tránsito la/o tiene como protagonista. Es momento de limpiar su círculo afectivo y ponerse primero.

Piscis: puede perdonar viejas heridas y abrirse a confiar de nuevo.

Sagitario: aprende que decir “no” es una forma de cuidarse.

Tauro: redescubre el placer en los pequeños gestos diarios: una comida casera, un mensaje sincero.

Libra: logra equilibrio emocional al poner límites suaves pero firmes.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué significa Venus en Virgo en lo emocional?

Es un tránsito que nos invita a organizar relaciones, soltar culpas y priorizar el bienestar afectivo.

¿Es buen momento para hablar de lo que siento?

Sí, la energía favorece la claridad y la honestidad sin tanto drama: jueves ideal para conversar.