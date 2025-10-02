En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Venus
Virgo
ASTROLOGÍA

Venus en Virgo ordena el corazón: jueves ideal para soltar cargas

La Venus en Virgo llega como escoba cósmica: ordena emociones y libera espacio para lo que de verdad suma.

Venus en Virgo: cuando ordenar el corazón también es amar. Foto: Ideogram.

Venus en Virgo: cuando ordenar el corazón también es amar. Foto: Ideogram.

Hay semanas que parecen mochila: le vas metiendo cosas que ni sabés por qué seguís cargando. Un chat que nunca respondés pero no borrás, recuerdos que ya no querés mirar, planes que mantenés por costumbre… y todo eso se siente, aunque no pese en la balanza.

Leé también Astrología: 3 signos bendecidos con fortuna y dinero antes de octubre 2025
astrologia: 3 signos bendecidos con fortuna y dinero antes de octubre 2025

Este jueves, la Venus en Virgo aparece como esa amiga que viene, te pone música de limpieza y te dice: “Bueno, ¿qué dejamos y qué tiramos?”. Es energía de orden, pero no de manera rígida, sino con cariño. Ordenar el corazón no es volverse frío: es hacer espacio para lo nuevo.

¿No te pasa que a veces sostenés vínculos o ideas sólo porque “ya están ahí”? Venus en Virgo viene a cuestionar eso. Es un tránsito que nos invita a revisar nuestras relaciones, los afectos y hasta la forma en que nos tratamos a nosotros mismos.

Le tenemos cierto prejuicio a la palabra “orden” como si le quitara magia a las cosas. Pero pensalo: cuando ordenás tu cuarto, no se apaga la calidez, al contrario, se respira mejor. Con los vínculos pasa lo mismo: poner las cosas en su lugar ayuda a que el amor fluya.

La Venus en Virgo pregunta:

“¿Querés seguir invirtiendo energía en quien no te escucha?”

“¿Qué gestos podés sumar para mostrar afecto sin que te cueste el doble?”

No se trata de armar planillas de Excel para la pareja (aunque un presupuesto compartido nunca viene mal ). Es algo más simple: sincerarse sobre qué te hace bien y qué no.

Soltar también es amor propio

A veces, soltar un vínculo que no nos nutre duele como desprenderse de una prenda favorita que ya no entra. Pero después de dar ese paso, aparece alivio. Venus en Virgo propone justamente eso: sacar del corazón lo que pesa de más.

Podés hacer un ritual sencillo: escribir en un papel lo que ya no querés cargar —culpas, reproches, viejas discusiones— y agradecerle a esa etapa antes de dejarla ir. No es brujería, es terapia casera.

image
Soltar cargas es abrir espacio para lo que de verdad importa. Foto: Internet, Venus en Virgo.

Soltar cargas es abrir espacio para lo que de verdad importa. Foto: Internet, Venus en Virgo.

¿Por qué cuesta tanto priorizarnos?

Vivimos creyendo que amar es aguantar, pero en realidad amar también es saber decir “hasta acá”. Este jueves es perfecto para tener esas charlas incómodas que te venís guardando, o al menos para reconocerlo frente al espejo: “No me merezco menos de lo que doy”.

Y ojo, ordenar no es volverse frío: de hecho, cuando hacés lugar, la ternura aparece con más fuerza.

LISTA DE SIGNOS

Virgo: el tránsito la/o tiene como protagonista. Es momento de limpiar su círculo afectivo y ponerse primero.

Piscis: puede perdonar viejas heridas y abrirse a confiar de nuevo.

Sagitario: aprende que decir “no” es una forma de cuidarse.

Tauro: redescubre el placer en los pequeños gestos diarios: una comida casera, un mensaje sincero.

Libra: logra equilibrio emocional al poner límites suaves pero firmes.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué significa Venus en Virgo en lo emocional?

Es un tránsito que nos invita a organizar relaciones, soltar culpas y priorizar el bienestar afectivo.

¿Es buen momento para hablar de lo que siento?

Sí, la energía favorece la claridad y la honestidad sin tanto drama: jueves ideal para conversar.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Venus Virgo
Notas relacionadas
Astrología: 5 signos de que van a tener grandes revelaciones con Mercurio cazimi en Virgo + eclipse solar
Astrología: 4 signos que vivirán un giro de destino en los últimos días de septiembre
Astrología: los 3 signos que tendrán un golpe de suerte económica antes de octubre

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar