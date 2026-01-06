Aire acondicionado: para qué sirve el modo Dry y cuándo conviene usarlo

Principales beneficios del modo Dry en el aire acondicionado

dry

Reduce la humedad en espacios cerrados sin enfriar en exceso.

Mejora la sensación térmica en jornadas pesadas o lluviosas.

Optimiza el consumo energético, ya que el compresor no funciona de manera continua.

Favorece un ambiente más estable y confortable.

En qué situaciones conviene activarlo

Esta función resulta conveniente cuando el malestar está asociado a niveles elevados de humedad y no tanto a la temperatura ambiente. Suele utilizarse durante períodos de lluvia, en zonas con climas húmedos o en momentos en los que el calor se percibe más por el aire cargado que por el registro térmico.

En cambio, ante temperaturas muy altas y baja humedad, el modo de enfriamiento convencional continúa siendo la opción más adecuada.

Cómo identificar el modo Dry en el aire acondicionado

modo_dry_aire_acondicionado

En la mayoría de los aires acondicionados, el modo Dry figura en el control remoto con esa denominación o mediante el símbolo de una gota de agua. Al activarlo, el funcionamiento del equipo se vuelve más moderado, orientado a la deshumidificación del ambiente.