Aire acondicionado: para qué sirve el modo Dry y cuándo conviene usarlo
Una función poco utilizada que puede resultar clave en determinados momentos del verano.
Diseñado para disminuir la humedad, el modo Dry mejora la sensación térmica sin necesidad de bajar de forma pronunciada la temperatura.
Una de las funciones menos utilizadas del aire acondicionado en los días calurosos es el modo Dry, una opción pensada para reducir la humedad del ambiente sin generar un enfriamiento intenso. Su uso resulta especialmente eficaz en jornadas en las que el calor no es extremo, pero la sensación térmica se vuelve incómoda por el exceso de vapor de agua en el aire.
A diferencia del modo de refrigeración tradicional, esta función no prioriza la baja de temperatura, sino la extracción de la humedad ambiental.
Para lograrlo, el equipo regula el funcionamiento del compresor y del ventilador, lo que permite que el aire permanezca más tiempo en contacto con las superficies frías internas, donde la humedad se condensa y se elimina hacia el exterior.
El resultado es un ambiente más seco y confortable, con una mejora en la percepción térmica aun cuando el termómetro no registre grandes variaciones.
Principales beneficios del modo Dry en el aire acondicionado
Reduce la humedad en espacios cerrados sin enfriar en exceso.
Mejora la sensación térmica en jornadas pesadas o lluviosas.
Optimiza el consumo energético, ya que el compresor no funciona de manera continua.
Favorece un ambiente más estable y confortable.
En qué situaciones conviene activarlo
Esta función resulta conveniente cuando el malestar está asociado a niveles elevados de humedad y no tanto a la temperatura ambiente. Suele utilizarse durante períodos de lluvia, en zonas con climas húmedos o en momentos en los que el calor se percibe más por el aire cargado que por el registro térmico.
En cambio, ante temperaturas muy altas y baja humedad, el modo de enfriamiento convencional continúa siendo la opción más adecuada.
Cómo identificar el modo Dry en el aire acondicionado
En la mayoría de los aires acondicionados, el modo Dry figura en el control remoto con esa denominación o mediante el símbolo de una gota de agua. Al activarlo, el funcionamiento del equipo se vuelve más moderado, orientado a la deshumidificación del ambiente.