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Tiramisú casero con bizcochuelo: la receta fácil para lograr un postre cremoso y delicioso

El clásico postre italiano puede prepararse de una manera diferente y muy práctica. En esta receta, el bizcochuelo reemplaza a las tradicionales vainillas y se combina con una crema suave y café tostado para lograr un tiramisú cremoso, equilibrado y lleno de sabor.

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El bizcochuelo reemplaza a las clásicas vainillas en esta versión casera del tiramisú

El bizcochuelo reemplaza a las clásicas vainillas en esta versión casera del tiramisú, un postre cremoso que se destaca por su intenso sabor a café y su textura suave.

El tiramisú es uno de los postres italianos más famosos y apreciados en todo el mundo. Aunque la receta tradicional se prepara con vainillas, esta versión casera propone una alternativa práctica y deliciosa: aprovechar restos de bizcochuelo para lograr una textura suave y un sabor aún más intenso.

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Combinado con una crema aireada y un buen café tostado, el resultado es un postre elegante, fácil de hacer y perfecto para compartir en cualquier ocasión. La receta pertenece al cocinero Edgardo Ríos, popularmente conocido como "Mambrunense" en su canal de YouTube.

Ingredientes para preparar tiramisú casero

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Para la base

  • Bizcochuelo (puede ser casero o sobrante de otra preparación)

Para la crema

  • 300 g de queso mascarpone o queso crema firme

Para el batido

  • 90 g de azúcar
  • 3 yemas de huevo
  • 200 g de crema de leche

Para el café

  • 2 tazas de café tostado (evitar el torrado)
  • 2 cucharadas de coñac (opcional)

Para la terminación

  • Cacao amargo o chocolate rallado

Cómo hacer tiramisú casero paso a paso

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Preparar la base de la crema: colocar el azúcar y las yemas en un bol resistente al calor. Cocinar a baño María mientras se bate de forma constante hasta que el azúcar se disuelva por completo y la mezcla tome una consistencia cremosa.

Incorporar el queso: retirar del calor y agregar el queso mascarpone o el queso crema firme. Batir hasta obtener una preparación homogénea y sin grumos.

Integrar la crema de leche: batir la crema de leche a medio punto, sin llegar a que quede demasiado firme. Incorporarla a la mezcla anterior con movimientos envolventes para conservar el aire y lograr una textura liviana.

Preparar el café: hacer dos tazas de café tostado y dejar enfriar. Si se desea, añadir el coñac para aportar un sabor más profundo y aromático.

Armar el tiramisú: cortar el bizcochuelo en porciones y humedecerlo ligeramente en el café. Disponer una capa en la base de una fuente, cubrir con parte de la crema y repetir el procedimiento hasta completar el molde.

Respetar el tiempo de reposo: llevar a la heladera durante al menos 24 horas. Este paso es fundamental para que los sabores se integren y el postre adquiera una textura firme y cremosa.

Decorar y servir: antes de servir, espolvorear la superficie con abundante cacao amargo o chocolate rallado. Servir bien frío.

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