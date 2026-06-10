Tiramisú casero con bizcochuelo: la receta fácil para lograr un postre cremoso y delicioso

300 g de queso mascarpone o queso crema firme

Para el batido

90 g de azúcar

3 yemas de huevo

200 g de crema de leche

Para el café

2 tazas de café tostado (evitar el torrado)

(evitar el torrado) 2 cucharadas de coñac (opcional)

Para la terminación

Cacao amargo o chocolate rallado

Cómo hacer tiramisú casero paso a paso

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Preparar la base de la crema: colocar el azúcar y las yemas en un bol resistente al calor. Cocinar a baño María mientras se bate de forma constante hasta que el azúcar se disuelva por completo y la mezcla tome una consistencia cremosa.

Incorporar el queso: retirar del calor y agregar el queso mascarpone o el queso crema firme. Batir hasta obtener una preparación homogénea y sin grumos.

Integrar la crema de leche: batir la crema de leche a medio punto, sin llegar a que quede demasiado firme. Incorporarla a la mezcla anterior con movimientos envolventes para conservar el aire y lograr una textura liviana.

Preparar el café: hacer dos tazas de café tostado y dejar enfriar. Si se desea, añadir el coñac para aportar un sabor más profundo y aromático.

Armar el tiramisú: cortar el bizcochuelo en porciones y humedecerlo ligeramente en el café. Disponer una capa en la base de una fuente, cubrir con parte de la crema y repetir el procedimiento hasta completar el molde.

Respetar el tiempo de reposo: llevar a la heladera durante al menos 24 horas. Este paso es fundamental para que los sabores se integren y el postre adquiera una textura firme y cremosa.

Decorar y servir: antes de servir, espolvorear la superficie con abundante cacao amargo o chocolate rallado. Servir bien frío.