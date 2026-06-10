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Vouchers educativos: el programa del Gobierno que cubre hasta la mitad de la cuota escolar

Los Vouchers Educativos ya comenzaron a pagarse y permiten cubrir hasta el 50% del valor de la cuota mensual en establecimientos alcanzados por el programa.

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El programa del Gobierno pagar hasta la mitad de la cuota del colegio: cómo acceder

El programa del Gobierno pagar hasta la mitad de la cuota del colegio: cómo acceder

Miles de familias argentinas comenzaron a recibir en junio el pago correspondiente a los Vouchers Educativos 2026, una asistencia económica impulsada por el Ministerio de Capital Humano para ayudar a afrontar los gastos de escolaridad en establecimientos privados con subvención estatal.

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La acreditación de la primera cuota ya se encuentra en marcha y alcanza a quienes realizaron la inscripción dentro de los plazos establecidos y obtuvieron la aprobación de la solicitud. Los beneficiarios pueden consultar el estado del trámite a través de los canales oficiales y verificar si el dinero ya fue depositado en la cuenta informada al momento de la inscripción.

El programa representa una ayuda clave para miles de hogares que deben afrontar el pago de cuotas escolares en un contexto económico desafiante.

Cuándo se cobra el Voucher Educativo en junio

La Secretaría de Educación confirmó el inicio del cronograma de acreditaciones correspondiente a la primera cuota del beneficio.

En el caso de las familias que eligieron cobrar mediante billeteras virtuales, algunas plataformas ya comenzaron a mostrar los movimientos correspondientes. Usuarios que perciben el beneficio a través de Mercado Pago informaron que la fecha prevista de acreditación figura para el 11 de junio de 2026.

Los fondos son depositados directamente en la cuenta bancaria o billetera virtual declarada durante el proceso de inscripción, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Desde el organismo señalaron que los pagos continuarán durante los próximos días para todas las familias que cuenten con la solicitud aprobada.

ANSES Sandra Pettovello

Qué son los vouchers educativos

Los vouchers educativos son una herramienta creada por el Gobierno para asistir económicamente a las familias cuyos hijos asisten a escuelas privadas que reciben al menos un 75% de aporte estatal.

El objetivo es aliviar parte del costo de las cuotas escolares mediante una ayuda económica mensual.

El monto del beneficio varía según cada institución educativa, ya que puede cubrir hasta el 50% del valor de la cuota programática de la escuela.

Por este motivo, no todos los beneficiarios reciben exactamente la misma suma.

Cómo consultar si aprobaron tu solicitud

Aunque la inscripción cerró el pasado 30 de abril, las familias que completaron el trámite todavía pueden verificar si fueron aceptadas dentro del programa.

Para consultar el estado de la solicitud es necesario:

  • Ingresar a la plataforma oficial de Vouchers Educativos.
  • Acceder con los datos de Mi Argentina.
  • Dirigirse al apartado de seguimiento del trámite.
  • Verificar si la solicitud figura como aprobada, rechazada o en evaluación.

En los casos en que la postulación haya sido rechazada, el sistema informa el motivo específico para que el solicitante pueda conocer qué situación impidió acceder al beneficio.

Qué hacer si el trámite fue rechazado

Las autoridades aclararon que algunas familias tienen la posibilidad de presentar un reclamo si consideran que existió un error en la evaluación.

Cuando el rechazo esté vinculado a cuestiones académicas del estudiante, se podrá realizar una presentación online dentro de los cinco días corridos posteriores a la publicación del resultado.

Por eso, se recomienda revisar periódicamente el estado de la solicitud para no perder los plazos establecidos.

Quiénes pueden acceder al voucher educativo

El beneficio está destinado a madres, padres, tutores o responsables legales de estudiantes de hasta 18 años que asistan a establecimientos educativos privados incluidos dentro del programa.

Para acceder fue necesario cumplir con una serie de requisitos establecidos por el gobierno nacional.

Entre ellos se encuentran:

  • Tener hijos que sean alumnos regulares.
  • Asistir a instituciones privadas con un mínimo del 75% de aporte estatal.
  • No superar el límite de ingresos equivalente a siete Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM) por grupo familiar.
  • Mantener actualizados los datos personales y familiares ante ANSES.
  • Completar correctamente la inscripción dentro del plazo establecido.

Qué condiciones deben mantenerse para seguir cobrando

La aprobación inicial no garantiza automáticamente el cobro durante todo el año. El programa exige que las instituciones educativas certifiquen de manera mensual la regularidad de los estudiantes y la situación de las cuotas escolares.

Si se cumplen las condiciones previstas por la normativa, el beneficio continuará vigente hasta diciembre de 2026.

De esta manera, los vouchers educativos se consolidan como una de las principales herramientas de asistencia para familias con hijos en escuelas privadas, permitiendo aliviar parte de los gastos educativos durante el ciclo lectivo.

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