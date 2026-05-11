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Presencia récord en la prelista de la Selección: quiénes son los jugadores de River y Boca elegidos por Scaloni

Lionel Scaloni presentó la nómina de 55 futbolistas para la Copa del Mundo y Boca y River pisan fuerte. Con seis representantes del Millonario y cuatro del Xeneize, la lista mezcla a referentes históricos, campeones del mundo y apuestas a futuro.

Presencia récord en la prelista de la Selección: quiénes son los jugadores de River y Boca elegidos por Scaloni

El camino hacia la Copa del Mundo 2026 ha comenzado formalmente para el fútbol argentino. Este lunes, la AFA dio a conocer la prelista de 55 futbolistas elegidos por Lionel Scaloni, y la noticia generó un fuerte impacto en el ámbito local: River y Boca dominan la nómina con 10 representantes entre ambos clubes. El Millonario encabeza la lista con seis jugadores, mientras que el Xeneize aporta cuatro nombres.

Leé también Lionel Scaloni define la prelista de la Selección Argentina para el Mundial: quiénes tienen su lugar asegurado y las dudas
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Si bien la reglamentación exige una nómina extensa para cubrir cualquier eventualidad, la realidad marca que solo un grupo reducido de estos futbolistas tiene posibilidades concretas de estar en el avión rumbo a México, Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, la inclusión de juveniles que nunca antes estuvieron en la Mayor y el regreso de algunos referentes históricos marca un claro indicio de la visión que tiene el cuerpo técnico sobre el recambio generacional.

Qué jugadores de River y Boca están en la prelista para el Mundial 2026

La distribución de los futbolistas muestra realidades muy distintas según el club y el momento personal de cada jugador. Por el lado de River Plate, los preseleccionados son: Santiago Beltrán, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Germán Pezzella, Marcos Acuña y Aníbal Moreno.

En la vereda de enfrente, Boca Juniors cuenta con la presencia de su capitán y referente, Leandro Paredes, junto a tres promesas que han brillado en este 2026: Lautaro Di Lollo, Milton Delgado y Tomás Aranda.

Quiénes tienen chances reales de quedar en la lista definitiva de 26 convocados

Dentro de este grupo de diez futbolistas, el panorama se divide entre certezas, peleas mano a mano y apuestas de fogueo.

  • Leandro Paredes: Es, sin dudas, la fija absoluta de Boca. El campeón del mundo no solo tiene asegurado su lugar, sino que disputa cabeza a cabeza con Rodrigo de Paul por un puesto en el once titular. Si mantiene su estado físico, Paredes jugará su segunda Copa del Mundo consecutiva como un pilar del mediocampo.

  • Gonzalo Montiel: El lateral derecho de River está "encaminado" hacia la lista definitiva. Aunque Nahuel Molina es el titular indiscutido, "Cachete" corre con ventaja sobre las otras alternativas (Agustín Giay, Nicolás Capaldo y Kevin Mac Allister) gracias a su experiencia y jerarquía en momentos decisivos.

  • Marcos Acuña: Tras una etapa de ausencias, el "Huevo" atraviesa una remontada en su nivel que lo reencaminó en la lucha. Scaloni lo probó en los últimos amistosos ante Mauritania y Zambia, y hoy pelea palmo a palmo con Gabriel Rojas por ser el relevo de Nicolás Tagliafico.

Por qué Scaloni incluyó a juveniles de River y Boca en la lista del Mundial

La gran sorpresa de la mañana fue la aparición de nombres como Santiago Beltrán, Lautaro Di Lollo, Milton Delgado y Tomás Aranda. En el caso de Beltrán, el arquero de River de 21 años recibió el llamado tras su noche heroica ante San Lorenzo, aunque se entiende como un reconocimiento a futuro, ya que el arco parece tener dueños con Dibu Martínez, Rulli y Musso.

En cuanto a los juveniles de Boca, a pesar de los errores puntuales que pudo tener Di Lollo ante Huracán, los tres son considerados de lo mejor del año para el Xeneize. No obstante, sus presencias tienen una lógica de proyección: Scaloni los quiere en el radar de la Selección mayor para que comiencen a respirar el ambiente de cara al ciclo post-Mundial 2026.

Qué jugadores de la prelista tienen menos posibilidades de viajar

En la otra cara de la moneda aparecen nombres que, por presente o jerarquía de sus competidores, corren con desventaja:

  • Germán Pezzella: Su inclusión fue llamativa. Siendo suplente en River y habiendo regresado recientemente de un parate de ocho meses, no aparece como una alternativa real para la lista definitiva, pese a su importancia histórica en el grupo.

  • Lucas Martínez Quarta: El "Chino" regresó en la última convocatoria solo por la lesión de Balerdi. Hoy, jugadores como el propio Balerdi y Marcos Senesi están por encima suyo en la consideración del cuerpo técnico.

  • Aníbal Moreno: El volante de River, que debutó en la Mayor a fines de 2025 ante Costa Rica, mantiene un nivel irregular en este 2026, lo que le quita chances de meterse en el recorte final de 26.

Con este escenario, el fútbol argentino vive semanas de máxima expectativa. Aunque la gran mayoría de estos 10 nombres se quedará en las puertas del torneo, la fuerte presencia de los dos clubes más grandes del país confirma que la liga local sigue siendo una cantera inagotable de recursos para un Lionel Scaloni que no deja de observar el día a día del torneo doméstico.

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