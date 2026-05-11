Un video evidencia una polémica actitud de Emanuel y Zunino que sacudirá la casa de Gran Hermano

El episodio ocurre en un momento clave del juego, donde cada gesto es analizado en detalle por el afuera. En esta edición de Gran Hermano, los detalles mínimos suelen ser los que definen quién llega a la final.

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¿Hubo complot en la casa de Gran Hermano?

Un comunicado de Gran Hermano hizo detonar todo. En dicho mensaje, El Big habló sobre supuestas "conductas tramposas" en la ducha. Emanuel no dudó y apuntó directamente contra Manu, convencido de que él es el responsable. Se lo dijo a Zunino en la habitación: "Expresión corporal, amigo, fue él. Entonces, si no entró en esta placa, la otra placa, ya sabemos lo que tenemos que hacer".

La acusación tiene un antecedente concreto: Nazareno, el último eliminado, había revelado afuera que hacía complot con Manu en la ducha, donde no se usan micrófonos. Zunino lo recordó: "Hasta él me había contado: 'Che, en ediciones anteriores se ponían con jabón. Se decían con jabón acá, las iniciales'". Emanuel sumó otro dato: "Yo el otro día le digo 'Está el baño libre' y Manu dijo: 'Naza, ¿nos bañamos?'".

El señalamiento no dejó margen a dudas. "Es Manu de acá a la China", cerró Emanuel, quien ya fue a tocar el timbre para pedirle una intervención a Gran Hermano. El clima en la casa se volvió más tenso que nunca y los jugadores saben que cualquier paso en falso puede costar caro.