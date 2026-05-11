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Un video evidencia una polémica actitud de Emanuel y Zunino que sacudirá la casa de Gran Hermano

Emanuel Di Gioia y Franco Zunino tomaron una cuestionable decisión luego de la cena con Santiago del Moro en Gran Hermano.

11 may 2026, 13:23
Un video expone una polémica actitud de Emanuel y Zunino que traerá revuelo en Gran Hermano
Un video expone una polémica actitud de Emanuel y Zunino que traerá revuelo en Gran Hermano

Un video expone una polémica actitud de Emanuel y Zunino que traerá revuelo en Gran Hermano

La visita de Santiago del Moro a la casa de Gran Hermano para compartir una cena con los participantes fue el momento más comentado de la última gala. Pero lo que terminó acaparando la atención del público no fue el encuentro con el conductor sino lo que hicieron Emanuel Di Gioia y Franco Zunino cuando todo terminó.

Mientras sus compañeros todavía procesaban las palabras que Del Moro llevó de los familares de los participantes, los dos jugadores se dedicaron a quedarse con las sobras de la cena de forma desmedida, sin consultar al resto de la casa. Las cámaras lo captaron todo y las redes no tardaron en reaccionar.

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En X, los usuarios los cruzaron duramente y pidieron sanciones por lo que consideraron una falta de compañerismo grave en un contexto de escasez. La palabra que más se repitió fue "egoísmo".

La mayoría de los participantes no se dio cuenta en el momento, pero el clima de desconfianza hacia el dúo sigue creciendo. Emanuel y Zunino funcionan como un bloque estratégico dentro de la competencia, pero este tipo de actitudes puede pasarles factura con la audiencia a la hora de votar.

El episodio ocurre en un momento clave del juego, donde cada gesto es analizado en detalle por el afuera. En esta edición de Gran Hermano, los detalles mínimos suelen ser los que definen quién llega a la final.

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¿Hubo complot en la casa de Gran Hermano?

Un comunicado de Gran Hermano hizo detonar todo. En dicho mensaje, El Big habló sobre supuestas "conductas tramposas" en la ducha. Emanuel no dudó y apuntó directamente contra Manu, convencido de que él es el responsable. Se lo dijo a Zunino en la habitación: "Expresión corporal, amigo, fue él. Entonces, si no entró en esta placa, la otra placa, ya sabemos lo que tenemos que hacer".

La acusación tiene un antecedente concreto: Nazareno, el último eliminado, había revelado afuera que hacía complot con Manu en la ducha, donde no se usan micrófonos. Zunino lo recordó: "Hasta él me había contado: 'Che, en ediciones anteriores se ponían con jabón. Se decían con jabón acá, las iniciales'". Emanuel sumó otro dato: "Yo el otro día le digo 'Está el baño libre' y Manu dijo: 'Naza, ¿nos bañamos?'".

El señalamiento no dejó margen a dudas. "Es Manu de acá a la China", cerró Emanuel, quien ya fue a tocar el timbre para pedirle una intervención a Gran Hermano. El clima en la casa se volvió más tenso que nunca y los jugadores saben que cualquier paso en falso puede costar caro.

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