Álbum del Mundial 2026: el gran anuncio de Panini que esperaban los coleccionistas

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Mientras tanto, comenzaron a conocerse más detalles sobre las ediciones especiales del álbum oficial del Mundial 2026. La principal diferencia entre la versión tradicional y las nuevas variantes pasa por la calidad de los materiales y la terminación del producto.

El álbum de tapa dura contará con una cubierta rígida y una encuadernación más resistente, apuntada especialmente a coleccionistas que buscan conservarlo en mejor estado con el paso del tiempo. En tanto, la edición dorada será una versión premium y limitada, con detalles metalizados y una presentación más exclusiva.

Álbum del Mundial 2026: a qué precios se consiguen

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En cuanto a los precios, todavía no hubo una confirmación oficial de Panini Argentina sobre los valores definitivos de estas ediciones. Sin embargo, distintas preventas y comercios especializados ya manejan cifras cercanas a los 25 mil pesos para el álbum tapa dura y alrededor de 30 mil pesos para la edición dorada. Se trata de valores aproximados, ya que pueden variar según el punto de venta.

Por su parte, el álbum clásico de tapa blanda salió con un precio sugerido de 15 mil pesos, aunque la fuerte demanda y los problemas de abastecimiento provocaron aumentos en algunos comercios. Incluso, en ciertos kioscos llegó a ofrecerse por cerca de 20 mil pesos durante los primeros días de lanzamiento.

El furor por la colección también se trasladó a los paquetes de figuritas. Cada sobre contiene siete figuritas y tiene un valor aproximado de 2 mil pesos. El álbum cuenta con 112 páginas, convirtiéndose en una de las ediciones más extensas lanzadas por Panini para una Copa del Mundo.

En el caso de la edición dorada, se espera que tenga una distribución más limitada y exclusiva, con disponibilidad reducida en comparación con el álbum tradicional y la versión tapa dura.

Como ocurrió en anteriores Mundiales, la colección volvió a generar largas filas en kioscos, faltantes de stock y una fuerte expectativa entre chicos y adultos que buscan completar el álbum lo antes posible.