Ana Rosenfeld filtró la verdad sobre la separación de Wanda Nara y Martín Migueles: "Le pidió..."

Más adelante, en el mismo programa repasaron los distintos conflictos judiciales que atravesaron algunas ex parejas de Wanda Nara. Allí, la ausencia de Mauro Icardi en la lista llamó la atención y fue entonces cuando la abogada lanzó una frase filosa: “Mauro también es un ex de Wanda con problemas legales”.

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Por otro lado, Rosenfeld defendió a la conductora y dejó en claro que desconocía los antecedentes y rumores alrededor de Migueles cuando comenzó la relación. “En el momento en que ella empezó a salir con Migueles, no sabía nada de su vida privada. Después empezaron a aparecer cosas e información, Wanda me pedía que se lo chequee porque ella nunca estaría al lado de un señor que tenga ese tipo de problemas”, aseguró.

Según detalló, todo lo que comenzó a circular en los medios afectó profundamente a la empresaria. “La conmueve todo lo que está apareciendo en los medios. Wanda le pidió explicaciones y Martín le dice que es inocente y lo va a demostrar en la Justicia. Ella quiere que se transparente y se sepa verdaderamente el grado de culpabilidad de él en esto”, reveló la abogada.

Aunque evitó profundizar demasiado, también deslizó que los celos habrían influido en el desgaste de la relación. “Lamentablemente, hay otros factores. Martín es celoso”, expresó.

Por último, Ana Rosenfeld buscó despegar completamente a Wanda Nara de cualquier cuestión vinculada a los problemas judiciales de su pareja. “Wanda no hizo negocios con Migueles”, remarcó con firmeza. Y sobre el futuro del vínculo, concluyó: “Están en un impasse y que él no la quiera soltar, como todos los hombres que conocí que estuvieron con ella, es un tema. Un cara a cara lo tendrán cuando ella vuelva de Uruguay”.

Ana Rosenfeld, Wanda Nara y Martín Migueles - captura LAM

Quién interpreta a Daniela Christiansson en Triángulo amoroso, la serie vertical de Wanda Nara y Maxi López

Este lunes, Telefe puso en pantalla uno de los estrenos más comentados de los últimos días con el debut de Triángulo amoroso, la serie vertical encabezada por Wanda Nara y Maxi López. La ficción salió al aire apenas terminó Pasapalabra y, en simultáneo, el canal publicó en sus redes oficiales los primeros cinco capítulos de la producción.

Uno de los momentos que más llamó la atención se da en el tercer episodio, donde aparece el personaje inspirado en Daniela Christiansson, actual pareja del exfutbolista. El rol es interpretado por la actriz argentina Clara Kovacic, quien se pone en la piel de “la sueca” dentro de la historia.

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En la ficción, el personaje participa de un ciclo televisivo ficticio conducido por Yanina Latorre, mientras que Nora Colosimo ocupa el lugar de panelista. La incorporación de Christiansson suma un nuevo condimento a la trama y aporta mayor tensión a una serie que ya empezó a generar repercusión entre los seguidores de la mediática y el exjugador.