Alerta por el efecto del calor en las mascotas: cómo lo sufren los perros y los gatos

Cuando estos sistemas resultan insuficientes, la temperatura corporal puede elevarse peligrosamente y afectar el funcionamiento de órganos vitales, con daños que pueden ser transitorios o irreversibles, e incluso provocar la muerte.

Un informe de National Geographic advierte que el pelaje cumple una función aislante y protectora, por lo que no se recomienda rapar a las mascotas en verano: además de ayudar a regular la temperatura, el pelo también las protege de las quemaduras solares.

Desde la Comisión de Pequeños Animales del Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires (CVPBA) señalaron que el riesgo no depende solo del termómetro. Lo que verdaderamente impacta en los animales es la “temperatura efectiva”, que surge de la combinación entre calor, humedad, ventilación y exposición al sol.

Cuáles son los síntomas del golpe de calor en perros y gatos

Detectar los signos a tiempo es fundamental para actuar con rapidez. Desde el área de animales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires detallaron los síntomas más frecuentes que requieren consulta veterinaria urgente:

Elevación de la temperatura corporal

Temblores musculares

Jadeo excesivo o dificultad para respirar

Taquicardia

Salivación abundante

Falta de apetito

Decaimiento general

Mucosas azuladas (cianosis)

Convulsiones o alteraciones neurológicas

Petequias, visibles como pequeñas manchas rojizas en la piel

Vómitos y diarrea, en algunos casos con sangre

Deshidratación

Los especialistas remarcaron que, en los perros, el jadeo intenso suele ser una de las primeras señales de alerta. En los gatos, en cambio, el jadeo es siempre una emergencia, ya que no son respiradores bucales habituales.

perrosychicos

Cómo prevenir el golpe de calor en mascotas

La prevención es la principal herramienta para evitar estos episodios. Los veterinarios recomiendan garantizar agua fresca y limpia de manera permanente, higienizar con frecuencia los bebederos —especialmente en el caso de los gatos— y optar por alimentos frescos o naturales. Una alternativa útil para estimular la hidratación son los “heladitos” de agua o caldo congelado.

Desde el Gobierno porteño aconsejan ofrecer espacios frescos, ventilados y con sombra para el descanso, evitar dejar a los animales en ambientes cerrados y suspender la actividad física durante las horas de mayor calor. Los paseos deben realizarse a primera hora de la mañana o al caer la tarde, y se recomienda no alimentarlos justo antes del ejercicio.

Además, sugieren colocar toallas húmedas en el suelo, especialmente en los lugares donde suelen acostarse, y disponer recipientes con agua para que los perros puedan mojar las patas. En el caso de los animales en situación de calle, dejar recipientes con agua en zonas sombreadas puede marcar la diferencia.

Qué hacer ante un golpe de calor y cuándo acudir al veterinario

La rapidez en la respuesta es determinante. Ante la sospecha de un golpe de calor, el Gobierno de la Ciudad recomienda trasladar al animal a un ambiente fresco y mojarlo con agua a temperatura ambiente. No debe utilizarse hielo ni agua fría, ya que pueden agravar el cuadro.

Durante el traslado al veterinario, se puede acercar al animal a una fuente de ventilación o aire acondicionado. Frente a cualquier síntoma, la atención profesional debe ser inmediata. Como advierten los especialistas, en los golpes de calor “cada minuto cuenta” y una intervención temprana puede salvar la vida del animal.

Los veterinarios insisten en no minimizar estas situaciones: el daño puede avanzar rápidamente y dejar secuelas irreversibles en pocos minutos.