Alerta por el efecto del calor en las mascotas: cómo lo sufren los perros y los gatos

El golpe de calor en perros y gatos constituye una urgencia veterinaria que puede poner en riesgo la vida del animal en cuestión de minutos, sobre todo durante olas de calor extremo como las que afectan a gran parte del país.
Cuáles son los síntomas y señales de alarma para proteger a los animales domésticos.
La limitada capacidad que tienen las mascotas para regular su temperatura corporal las vuelve especialmente vulnerables frente a las altas temperaturas. Por ese motivo, la prevención y el reconocimiento temprano de las señales de alarma resultan claves para evitar consecuencias graves.
El golpe de calor se produce cuando los mecanismos naturales que utilizan perros y gatos para enfriarse no logran compensar el aumento de la temperatura ambiental. A diferencia de las personas, que transpiran por toda la piel, estos animales solo eliminan calor a través de las almohadillas de las patas y la nariz.
En el caso de los perros, el principal método de regulación térmica es el jadeo, mientras que los gatos se refrescan mediante el acicalamiento, aprovechando la evaporación de la saliva sobre el pelaje.
Cuando estos sistemas resultan insuficientes, la temperatura corporal puede elevarse peligrosamente y afectar el funcionamiento de órganos vitales, con daños que pueden ser transitorios o irreversibles, e incluso provocar la muerte.
Un informe de National Geographic advierte que el pelaje cumple una función aislante y protectora, por lo que no se recomienda rapar a las mascotas en verano: además de ayudar a regular la temperatura, el pelo también las protege de las quemaduras solares.
Desde la Comisión de Pequeños Animales del Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires (CVPBA) señalaron que el riesgo no depende solo del termómetro. Lo que verdaderamente impacta en los animales es la “temperatura efectiva”, que surge de la combinación entre calor, humedad, ventilación y exposición al sol.
Detectar los signos a tiempo es fundamental para actuar con rapidez. Desde el área de animales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires detallaron los síntomas más frecuentes que requieren consulta veterinaria urgente:
Los especialistas remarcaron que, en los perros, el jadeo intenso suele ser una de las primeras señales de alerta. En los gatos, en cambio, el jadeo es siempre una emergencia, ya que no son respiradores bucales habituales.
La prevención es la principal herramienta para evitar estos episodios. Los veterinarios recomiendan garantizar agua fresca y limpia de manera permanente, higienizar con frecuencia los bebederos —especialmente en el caso de los gatos— y optar por alimentos frescos o naturales. Una alternativa útil para estimular la hidratación son los “heladitos” de agua o caldo congelado.
Desde el Gobierno porteño aconsejan ofrecer espacios frescos, ventilados y con sombra para el descanso, evitar dejar a los animales en ambientes cerrados y suspender la actividad física durante las horas de mayor calor. Los paseos deben realizarse a primera hora de la mañana o al caer la tarde, y se recomienda no alimentarlos justo antes del ejercicio.
Además, sugieren colocar toallas húmedas en el suelo, especialmente en los lugares donde suelen acostarse, y disponer recipientes con agua para que los perros puedan mojar las patas. En el caso de los animales en situación de calle, dejar recipientes con agua en zonas sombreadas puede marcar la diferencia.
La rapidez en la respuesta es determinante. Ante la sospecha de un golpe de calor, el Gobierno de la Ciudad recomienda trasladar al animal a un ambiente fresco y mojarlo con agua a temperatura ambiente. No debe utilizarse hielo ni agua fría, ya que pueden agravar el cuadro.
Durante el traslado al veterinario, se puede acercar al animal a una fuente de ventilación o aire acondicionado. Frente a cualquier síntoma, la atención profesional debe ser inmediata. Como advierten los especialistas, en los golpes de calor “cada minuto cuenta” y una intervención temprana puede salvar la vida del animal.
Los veterinarios insisten en no minimizar estas situaciones: el daño puede avanzar rápidamente y dejar secuelas irreversibles en pocos minutos.