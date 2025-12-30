En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Actualidad
Drama
Temporal
ZANJÓN DE LOS CIRUELOS

Drama por el temporal en Mendoza: dos personas fueron arrastradas por el agua y están desaparecidas

Dos personas fueron vistas siendo arrastradas por el agua en la capital provincial y permanecen desaparecidas, mientras bomberos y policías mantienen un amplio operativo de búsqueda.

Drama por el temporal en Mendoza: dos personas fueron arrastradas por el agua y están desaparecidas

El temporal que afectó a Mendoza durante la tarde generó una situación crítica en los canales del pedemonte y zonas urbanas, donde dos personas fueron arrastradas por la corriente y permanecen desaparecidas. El episodio se registró cerca de las 15, cuando las intensas precipitaciones provocaron un fuerte incremento del caudal en zanjones y arroyos que descienden hacia la ciudad.

Leé también Adorni y Bullrich anunciaron un operativo por las inundaciones: "El Gobierno nacional esta ocupándose de los bonaerenses"
Adorni y Bullrich anunciaron medidas de asistencia para los productores inundados en la provincia de Buenos Aires. (Foto: prensa Gobierno).

El sistema de canales está diseñado para retener y distribuir el agua de lluvia con el objetivo de evitar una bajada repentina que cause daños en el área urbana. Sin embargo, la magnitud de la tormenta superó las previsiones y sorprendió a quienes se encontraban en las inmediaciones de los cauces. La situación fue advertida por vecinos que observaron cómo dos personas eran arrastradas por el agua a la altura del puente de las calles Alpatacal y Houssay, en la capital provincial, y dieron aviso inmediato a las autoridades.

Embed

Tras el alerta, se desplegó un operativo de búsqueda en el que participan dotaciones de Bomberos de Las Heras y Guaymallén, junto con efectivos de la Policía de Mendoza. Los trabajos se concentran a lo largo del canal Cacique Guaymallén, por donde la corriente habría arrastrado a las víctimas aguas abajo.

El jefe de Bomberos Voluntarios de Las Heras, Roberto Peña, explicó que el llamado inicial al 911 advertía sobre una mujer desaparecida, pero mientras los equipos se dirigían al lugar se confirmó que también se buscaba a un hombre. En el operativo intervienen especialistas en rescate en aguas rápidas, preparados para ingresar al cauce ante cualquier indicio.

“Tenemos la esperanza de que hayan quedado retenidos en algún punto del canal y que estén con vida. Esa esperanza siempre está”, señaló Peña y agregó que "se está trabajando en conjunto con Bomberos de Guaymallén, que da acá colindante con Las Heras".

"Están los expertos en rescate de aguas rápidas, si se da la situación de que vemos algún cuerpo, ellos ya rápidamente se tiran al agua porque son profesionales en el tema”, agregó.

Hasta dónde llegó la inundación

El aumento del caudal no se limitó a un solo zanjón. Otros canales, como el Cacique Guaymallén, también registraron niveles de agua por encima de lo habitual. Testigos grabaron videos que muestran la fuerza de la corriente en distintos puntos de la ciudad, mientras que en zonas como Potrerillos fue necesario interrumpir el tránsito por calles anegadas, con el agua cubriendo completamente el asfalto.

Las tormentas impactaron además en áreas de alta montaña y pusieron en tensión el sistema de canales artificiales que conducen el agua hacia la capital. Según el pronóstico oficial, las condiciones de inestabilidad continuarán durante la tarde y la noche, con probabilidad de nuevas precipitaciones de entre 40% y 70%.

En ese contexto, los equipos de rescate mantienen el operativo activo y continúan la búsqueda de las dos personas arrastradas por la corriente.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Drama Temporal Mendoza Agua
Notas relacionadas
Devastadoras imágenes: más de 1.000 muertos por las inundaciones en Tailandia, Indonesia y Sri Lanka
Colapso en la ciudad por las fuertes lluvias: inundación en la Panamericana y alertas del SMN para la Nochebuena
Netflix estrenó la serie coreana más esperada del 2025 y es el k-drama del momento con 8 capítulos

Últimas Noticias

Más sobre Actualidad

Más sobre Actualidad

Te puede interesar