Drama por el temporal en Mendoza: dos personas fueron arrastradas por el agua y están desaparecidas

“Tenemos la esperanza de que hayan quedado retenidos en algún punto del canal y que estén con vida. Esa esperanza siempre está”, señaló Peña y agregó que "se está trabajando en conjunto con Bomberos de Guaymallén, que da acá colindante con Las Heras".

"Están los expertos en rescate de aguas rápidas, si se da la situación de que vemos algún cuerpo, ellos ya rápidamente se tiran al agua porque son profesionales en el tema”, agregó.

Hasta dónde llegó la inundación

El aumento del caudal no se limitó a un solo zanjón. Otros canales, como el Cacique Guaymallén, también registraron niveles de agua por encima de lo habitual. Testigos grabaron videos que muestran la fuerza de la corriente en distintos puntos de la ciudad, mientras que en zonas como Potrerillos fue necesario interrumpir el tránsito por calles anegadas, con el agua cubriendo completamente el asfalto.

Las tormentas impactaron además en áreas de alta montaña y pusieron en tensión el sistema de canales artificiales que conducen el agua hacia la capital. Según el pronóstico oficial, las condiciones de inestabilidad continuarán durante la tarde y la noche, con probabilidad de nuevas precipitaciones de entre 40% y 70%.

En ese contexto, los equipos de rescate mantienen el operativo activo y continúan la búsqueda de las dos personas arrastradas por la corriente.