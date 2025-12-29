En vivo Radio La Red
INVESTIGACIÓN POLICIAL

Se conoció el video del brutal ataque a la mujer degollada en La Matanza

Las imágenes de una cámara de seguridad resultaron clave para reconstruir el crimen de Janet Karina Arotinco Palomino, asesinada el domingo por la mañana en Lomas del Mirador. El revelador video.

La investigación por el asesinato de Janet Karina Arotinco Palomino, de 44 años, avanza por estas horas con la búsqueda de un hombre señalado como el autor del ataque ocurrido en la esquina de Ingeniero Huergo y Roque Sáenz Peña, en Lomas del Mirador, partido de La Matanza. La mujer fue degollada cuando caminaba por la zona durante la mañana del domingo.

asesinato lomas del mirador

Entre las principales pruebas que analizan los investigadores se encuentran las imágenes captadas por cámaras de seguridad de viviendas del barrio. Uno de los últimos videos resulta clave para reconstruir la secuencia del crimen y establecer con mayor precisión cómo se produjo el ataque.

Fuentes judiciales indicaron que la hipótesis central apunta a un hecho premeditado o a un posible ajuste de cuentas, ya que la víctima conservaba todas sus pertenencias. Al momento del ataque llevaba consigo su teléfono celular, dinero en efectivo, la tarjeta SUBE y las llaves de su casa, lo que descartaría un intento de robo.

Cómo fue el brutal ataque

Las primeras imágenes difundidas el domingo mostraban al agresor cruzando la calle con una mochila y avanzando directamente hacia Arotinco Palomino, que caminaba por la vereda. Según se observa en ese registro, el hombre la sorprendió, la atacó con un arma blanca y luego escapó del lugar tras asestarle heridas en el cuello y en el pecho.

Un nuevo video, al que también tuvo acceso este medio, aporta detalles aún más dramáticos. En esas imágenes se ve a la víctima, de nacionalidad peruana, en el momento del ataque, cuando recibes las apuñaladas, y cuando escapa de su agresor. Arotinco Palomino llega a cruzar la calle en busca de ayuda mientras mira hacia atrás. A medida que avanza, su andar se vuelve cada vez más lento hasta que, al llegar a la vereda de enfrente, cae boca abajo y ya no logra incorporarse.

Ese momento coincide con el testimonio de Irma, una vecina del barrio, quien relató haber escuchado los gritos de auxilio. “Estaba durmiendo y de repente escuché que pedían ayuda. Me desperté de golpe, salí y le pregunté a un señor qué pasaba. Me dijo que habían apuñalado a una señora. La vi tirada enfrente, fue en la puerta de mi casa”, contó la mujer sobre el lugar donde quedó tendido el cuerpo sin vida.

Tras encontrarla gravemente herida, la mujer dio aviso inmediato al 911.Mientras continúa la recolección de pruebas y el análisis de los registros fílmicos, el atacante permanece prófugo y es intensamente buscado por la Justicia.

