Se conoció el video del brutal ataque a la mujer degollada en La Matanza

Un nuevo video, al que también tuvo acceso este medio, aporta detalles aún más dramáticos. En esas imágenes se ve a la víctima, de nacionalidad peruana, en el momento del ataque, cuando recibes las apuñaladas, y cuando escapa de su agresor. Arotinco Palomino llega a cruzar la calle en busca de ayuda mientras mira hacia atrás. A medida que avanza, su andar se vuelve cada vez más lento hasta que, al llegar a la vereda de enfrente, cae boca abajo y ya no logra incorporarse.

Embed

Ese momento coincide con el testimonio de Irma, una vecina del barrio, quien relató haber escuchado los gritos de auxilio. “Estaba durmiendo y de repente escuché que pedían ayuda. Me desperté de golpe, salí y le pregunté a un señor qué pasaba. Me dijo que habían apuñalado a una señora. La vi tirada enfrente, fue en la puerta de mi casa”, contó la mujer sobre el lugar donde quedó tendido el cuerpo sin vida.

Tras encontrarla gravemente herida, la mujer dio aviso inmediato al 911.Mientras continúa la recolección de pruebas y el análisis de los registros fílmicos, el atacante permanece prófugo y es intensamente buscado por la Justicia.