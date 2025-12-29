El exjugador de Independiente que se peleó en un fútbol 5 y le arrancó un pedazo de oreja al rival

La participación del resto de los jugadores del partido fue clave para frenar la agresión. El registro de las cámaras de seguridad del complejo deportivo podría resultar determinante en una eventual investigación.

Testigos presenciales y el propio video coinciden en que el conflicto se originó por una discusión propia del juego y derivó en agresiones físicas. La figura pública de Gandín potenció el impacto del episodio, ya que el exfutbolista, retirado desde hace varias temporadas, solía participar de encuentros amateurs con amigos mientras acompaña la carrera de su hijo Valentino, actual jugador de Barracas Central.

El recorrido de Chipi Gandín en el fútbol argentino estuvo marcado por distintos episodios de tensión dentro y fuera de la cancha. En Independiente fue capitán entre 2008 y 2010, período en el que protagonizó actuaciones destacadas en clásicos, aunque su salida del club se dio en un contexto conflictivo, con cruces con hinchas y el interés de otras instituciones.

No se trata del primer episodio polémico en su trayectoria. Además de su salida del Rojo, en 2019 fue desvinculado de su función como captador de talentos de Atlético Rafaela tras haber asistido a la final de la Copa Sudamericana que Colón disputó frente a Independiente del Valle en Paraguay.

“El fin de semana yo tenía libre y fui a ver la final de la Copa y, cuando regresé, me informaron que estaba desvinculado de la institución por ir a ver el partido”, declaró en ese momento. Y agregó: “No es normal que te echen por algo así. Así como fui a ver a Colón, pude haber hecho otras cosas, porque era mi fin de semana libre y en mi vida personal hago lo que quiero”.

A lo largo de su carrera profesional, Gandín vistió las camisetas de Platense, Colón, Atlético de Rafaela, Argentinos Juniors, Gimnasia de Jujuy y Ben Hur. También tuvo pasos por el fútbol mexicano, donde jugó en León en 2005 y en Necaxa en 2011, club al que llegó luego de su etapa en Independiente de Avellaneda.