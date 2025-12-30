La pista del perro que ayudó a esclarecer el estremecedor femicidio que conmociona a La Matanza

Embed

El vínculo previo y la pista del perro que resultó clave

Según reconstruyó la DDI local, Norry mantenía con Janet un vínculo sentimental previo, con conflictos domésticos y un entorno social compartido: el acusado es familiar de la amiga con la que la mujer había ido a bailar la noche anterior a un boliche de Liniers. Esa relación previa, sumada a la hipótesis de celos y violencia de género, tomó fuerza desde los primeros minutos de la pesquisa.

Un detalle inesperado surgió de las imágenes de cámaras de seguridad: el perro de la víctima reconoció tanto a Janet como a su atacante, una reacción que fue observada y señalada por los investigadores, reforzando la hipótesis de que el crimen fue cometido por alguien del entorno cercano.

Tras recibir las puñaladas, Janet logró caminar herida y desesperada hasta la casa de una vecina, donde pidió ayuda a los gritos. "La escuchamos pedir auxilio, estaba llena de sangre", contó Irma, una residente de la cuadra. Minutos después, una amiga y su esposo llegaron al lugar, pero la mujer murió a causa de las graves lesiones en cuello y pecho, producto de heridas cortantes profundas.

asesinato lomas del mirador Janet Palomino Arotinco, de 44 años, fue asesinada mientras regresaba caminando a su casa.

La secuencia del crimen: videos revelan la brutalidad del ataque

Las cámaras aportaron información determinante para la investigación. En uno de los registros, se ve al agresor caminando por el medio de la calle, con una mochila en la espalda, directo hacia la víctima. Lo sorprende, la ataca con rapidez y huye sin mirar atrás.

En un video posterior, se observa a Janet intentando cruzar la calle mientras mira hacia atrás con miedo. Cada paso es más lento, hasta caer desplomada boca abajo, ya sin fuerzas, en la vereda de enfrente. Ese punto exacto coincide con el testimonio de una vecina que encontró el cuerpo.

El material fílmico no solo permitió reconstruir la secuencia minuto a minuto, sino que sumó una pieza conceptual clave: el sospechoso, después del crimen, regresó a su rutina laboral. Esa conducta de aparente frialdad quedó incorporada formalmente al expediente.

La detención y el hallazgo en la vivienda del sospechoso

Con los testimonios y los videos como evidencia, agentes de la Dirección Departamental de Investigaciones realizaron un operativo y detuvieron a Norry en su vivienda, ubicada en la calle Donato Savia, también en Lomas del Mirador.

Dentro del domicilio, se hallaron indicios relevantes que permanecerán bajo custodia judicial. Tras ser arrestado, el acusado fue trasladado a una dependencia policial, donde permanece a disposición del Ministerio Público Fiscal. Su declaración indagatoria está prevista para este martes, en el marco de una causa caratulada como homicidio agravado.

Detenido por el crimen de Janet en Lomas del Mirador 2 La Policía Bonaerense arrestó este lunes a Manuel Alberto Norry, de 46 años, acusado de haber asesinado a Janet Palomino Arotinco, de 44 años.

Mientras tanto, el barrio aún no logra asimilar lo sucedido. Vecinos, amigos y familiares se reunieron para exigir justicia y mayor protección para las mujeres que sufren violencia. El crimen generó inquietud y temor, especialmente por lo que consideran la mayor alerta del caso: Janet fue asesinada a plena luz del día, en una calle transitada y sin que nadie pudiera intervenir.