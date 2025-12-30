Visitó la tumba de su marido en el cementerio y murió horas después: el mensaje que anticipó la tragedia

Días antes de la tragedia, el pasado 7 de diciembre, María Elena había dejado un mensaje para su esposo fallecido en su cuenta de Instagram, que hoy adquiere un matiz estremecedor: “Ahora te encuentras allá arriba, observando de lejos todo lo que hago. Te extraño igual o más que el día que supe que ya no estabas, y así será por el resto de mi vida. Descansa en paz, y espérame ahí, en donde ya no sientes dolor, y te prometo que al llegar, serás la primera persona que buscaré. Mientras tanto visítame en mis sueños y cuéntame cómo te va en el cielo”.

Apasionada por las flores, María Elena fue inhumada este martes en el mismo cementerio donde descansan los restos de su esposo. Su familia estaba compuesta además por una hija y tres nietos.