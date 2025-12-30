Ranking del calor extremo: cuál fue el lugar más caluroso del país y en qué puesto se ubicó CABA

Santa Rosa tuvo apenas 19% de humedad,

Trenque Lauquen alcanzó 37%,

Rosario, La Plata, Olavarría, Merlo, 9 de Julio y Dolores también figuraron con valores elevados.

La ola de calor abarcó buena parte de la región pampeana y del centro del país. Para que un evento sea considerado de esta magnitud en Buenos Aires, deben superarse 32,3°C de máxima y 22°C de mínima por tres días seguidos: varias de las ciudades analizadas ya excedieron esos parámetros.

CABA habilitó refugios climáticos ante la ola de calor

Frente a este escenario extremo, el Gobierno porteño habilitó 82 refugios climáticos para brindar alivio a vecinos y turistas. Entre los espacios disponibles se encuentran:

Usina del Arte

Museo José Hernández

Jardín Botánico Carlos Thays

Ecoparque

Estos sitios, con aire acondicionado o áreas verdes con sombra, están orientados especialmente a adultos mayores, niños y personas con enfermedades crónicas.

El SMN mantiene nivel de alerta Naranja para la Ciudad de Buenos Aires, por riesgo para la salud de grupos vulnerables, y además emitió alerta Amarilla por tormentas y vientos fuertes en 11 provincias, con probabilidad de una gran tormenta hacia fin de año.

Qué ciudades comenzaron el día con más calor

A las 8 de la mañana, el análisis del SMN ya ubicaba a CABA entre las 10 ciudades más calurosas, con 28°C y sensación térmica igual. También figuraban:

La Plata: 27,9°C (ST 31,3°C)

Santa Rosa: 27,2°C

Morón: 26,9°C

Paraná (Entre Ríos): 26,6°C (ST 28,9°C)

Contexto histórico: olas de calor más intensas desde 1961

Datos históricos del SMN revelan que entre 1961 y 2025, Buenos Aires atravesó 36 olas de calor. Las más extensas fueron:

Diciembre de 2013: 9 días consecutivos

Enero de 2005: 8 días

En ambos casos, las máximas superaron 38°C y las mínimas no bajaron de 26°C. Las temperaturas mínimas elevadas son uno de los factores más graves: el umbral para Buenos Aires es 22°C, pero durante el último año se registraron noches que superaron con frecuencia ese valor, intensificando el impacto térmico.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires activó 82 refugios climáticos para mitigar el impacto del calor.

Pronóstico: cómo seguirá el clima en el AMBA

El SMN anticipa una semana sofocante, con valores superiores a los normales para esta época.

Miércoles: máxima de 39°C y mínima de 27°C, con probabilidad de lluvias por la tarde.

Jueves 1 de enero: leve alivio, máxima de 30°C y mínima de 21°C.

Viernes 2 y sábado 3: máximas entre 27°C y 28°C, mínimas de 18°C a 19°C.

Domingo 4: condiciones estables, pocas chances de lluvia y cielo parcialmente nublado.

Según Meteored, el rasgo particular de esta ola de calor es que los valores más extremos no están en el norte, sino en el centro del país, un comportamiento inusual para esta época del año.