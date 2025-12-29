El desolador último mensaje en redes de la mujer degollada en La Matanza: "Sola, pero..."
El último mensaje que Karina Janet Arotinco Palomino publicó en redes sociales, dos semanas antes de ser asesinada en Lomas del Mirador, volvió a cobrar fuerza tras el crimen.
“Sola… pero segura!!”, escribió el 9 de diciembre Karina Janet Arotinco Palomino, de 44 años, en una de sus últimas publicaciones en redes sociales. En esos días, su cuenta mostraba una serie de posteos recientes con selfies y fotos junto a amigas, acompañadas de mensajes de tono reflexivo como “Ser dueña de tu historia es un acto de amor propio” y “Sin dudas, sin miedos, sin ansiedad”.
Dos semanas después, Karina, madre de tres hijos, fue asesinada de manera brutal en la intersección de Huergo y Sáenz Peña, en la localidad de Lomas del Mirador, partido de La Matanza.
La mujer había salido a bailar el sábado por la noche y, ya en la mañana del domingo al regresar a su casa, las cámaras de seguridad registraron su recorrido. Detrás de ella también había a un hombre que comenzó a seguirla.
HORROR EN LA MATANZA: EL MOMENTO EN EL QUE JANET ES DEGOLLADA POR UN HOMBRE EN PLENA CALLE
HORROR EN LA MATANZA: EL MOMENTO EN EL QUE JANET ES DEGOLLADA POR UN HOMBRE EN PLENA CALLE
“Estaba durmiendo y de repente escucho gritos de ‘ayuda, ayuda’ y ‘ay, ay’. Me desperté sin saber si estaba soñando. Me vestí y salí. Ahí le pregunté a un vecino qué pasaba y me dijo que habían apuñalado a una señora. Estaba llena de sangre, se ve que la apuñalaron en la puerta de mi casa. Traté de buscar una toalla para frenar la sangre que no sabía de dónde le salía”, relató Irma, una vecina, ante los canales de televisión.
La mujer agregó que otra vecina advirtió la gravedad de la situación. “Una vecina me dice ‘me parece que está muerta’, y sí, ya estaba muerta. Una señora vio porque estaba colgando la ropa y le gritó ‘dejala, dejala’, pero ya la había apuñalado y se fue corriendo”, contó.
Los investigadores analizan las imágenes de las cámaras de seguridad para establecer la ruta de escape del atacante. En particular, buscan registros de la calle Alicia Moreau de Justo, por donde habría huido tras el ataque.
Aunque no descartan ninguna hipótesis en esta etapa inicial de la causa, los pesquisas sostienen que no se habría tratado de un robo. Karina tenía consigo su teléfono celular, una pulsera de oro, la tarjeta SUBE, dinero en efectivo y las llaves de su vivienda.
Pocos minutos después del crimen llegaron al lugar una amiga que había compartido la salida nocturna con la víctima y su esposo, Isaías Américo Cornejo Cancho, de 56 años. Ambos reconocieron el cuerpo y confirmaron su identidad.
Los peritos que trabajaron en la escena determinaron que la mujer presentaba heridas cortantes en el cuello y en el pecho.
“Descansa en paz, mamá. Te amo. Siempre estarás dentro de mi corazón, viejita linda”, escribió uno de sus hijos para despedirla, junto a una foto familiar.
La causa quedó a cargo de la fiscalía especializada en homicidios de La Matanza, conducida por Adrián Arribas, quien dispuso todas las pericias correspondientes y solicitó el relevamiento de cámaras de vigilancia públicas y privadas para intentar identificar y detener al asesino.