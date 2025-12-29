El desolador último mensaje en redes de la mujer degollada en La Matanza: "Sola, pero..."

La mujer agregó que otra vecina advirtió la gravedad de la situación. “Una vecina me dice ‘me parece que está muerta’, y sí, ya estaba muerta. Una señora vio porque estaba colgando la ropa y le gritó ‘dejala, dejala’, pero ya la había apuñalado y se fue corriendo”, contó.

Los investigadores analizan las imágenes de las cámaras de seguridad para establecer la ruta de escape del atacante. En particular, buscan registros de la calle Alicia Moreau de Justo, por donde habría huido tras el ataque.

asesinato lomas del mirador

Aunque no descartan ninguna hipótesis en esta etapa inicial de la causa, los pesquisas sostienen que no se habría tratado de un robo. Karina tenía consigo su teléfono celular, una pulsera de oro, la tarjeta SUBE, dinero en efectivo y las llaves de su vivienda.

Pocos minutos después del crimen llegaron al lugar una amiga que había compartido la salida nocturna con la víctima y su esposo, Isaías Américo Cornejo Cancho, de 56 años. Ambos reconocieron el cuerpo y confirmaron su identidad.

Los peritos que trabajaron en la escena determinaron que la mujer presentaba heridas cortantes en el cuello y en el pecho.

“Descansa en paz, mamá. Te amo. Siempre estarás dentro de mi corazón, viejita linda”, escribió uno de sus hijos para despedirla, junto a una foto familiar.

La causa quedó a cargo de la fiscalía especializada en homicidios de La Matanza, conducida por Adrián Arribas, quien dispuso todas las pericias correspondientes y solicitó el relevamiento de cámaras de vigilancia públicas y privadas para intentar identificar y detener al asesino.