Por qué los meses no tienen todos la misma cantidad de días

Para adaptarse a ese sistema, se estableció una distribución irregular de días entre los meses. Febrero quedó con menos días por su asociación con rituales de purificación y con el cierre del año. Además, en la cultura romana los números pares eran considerados de mal augurio, lo que influyó en la configuración final.

La reforma de Julio César

juliocesar-calendario

El cambio más importante se produjo en el año 46 a.C., cuando Julio César, con el asesoramiento del astrónomo Sosígenes de Alejandría, impulsó una reforma profunda. El calendario pasó a basarse en el año solar, de 365 días, y se incorporó el año bisiesto para corregir el desfase anual.

Así nació el calendario juliano, que estableció una estructura mucho más estable. Sin embargo, no se buscó igualar la duración de todos los meses, sino lograr una correspondencia precisa con el movimiento de la Tierra alrededor del Sol.

En este proceso también influyeron decisiones de carácter político. El mes Quintilis fue renombrado como julio en honor a Julio César, y posteriormente Sextilis pasó a llamarse agosto para homenajear al emperador Augusto.

De acuerdo con la tradición histórica, agosto recibió 31 días para no quedar por debajo de julio, lo que obligó a reajustar otros meses y consolidó la desigualdad que se mantiene hasta la actualidad.

La distribución definitiva

Tras estas reformas, el calendario quedó organizado de la siguiente manera:

calendario-gregoriano

Enero : 31 días

Febrero : 28 días (29 en años bisiestos)

Marzo : 31 días

Abril : 30 días

Mayo : 31 días

Junio : 30 días

Julio : 31 días

Agosto : 31 días

Septiembre : 30 días

Octubre : 31 días

Noviembre : 30 días

Diciembre: 31 días

El calendario gregoriano

En 1582, el papa Gregorio XIII introdujo el calendario gregoriano para corregir el leve desfasaje que el calendario juliano acumulaba con respecto al año solar. Aunque se ajustó el cálculo de los años bisiestos, la cantidad de días de cada mes no fue modificada.

La duración desigual de los meses es el resultado de siglos de ajustes y decisiones históricas en los que se combinaron observaciones astronómicas, creencias culturales y disputas de poder. El calendario actual conserva esa herencia y continúa rigiendo la organización del tiempo en la vida cotidiana.