El motivo real del viaje de Evangelina Anderson a Punta del Este: ¿se cruza con Martín Demichelis e Ian Lucas?

Luego se volvió a enojar cuando le contaron que Ian ya está en tierras esteñas, y que subió una historia de Instagram diciendo que estaba a la espera. “Están mis hijos acá. Quiero ver a mis hijos. Yo no miro redes”, soltó y luego, mirando para todos lados, buscando a chofer, alzó la voz: “Bueno, ¿vamos?”.

Embed

Qué dijo Martín Demichelis sobre el descargo de su hija

Un inesperado posteo en redes sociales volvió a poner a Martín Demichelis bajo la lupa. En medio de rumores persistentes sobre un delicado clima familiar, una historia publicada por su hija Lola encendió las alarmas y generó un fuerte impacto. La frase, tan breve como contundente, decía: “Nada más triste que tener vivo a tu papá y sentir que no te quiere”.

Aunque el mensaje permaneció visible apenas unos minutos, el contenido no tardó en circular. La captura fue difundida por Pochi de Gossipeame, y rápidamente se viralizó, alimentando todo tipo de lecturas sobre la situación personal del exfutbolista, especialmente en el contexto de la separación de Evangelina Anderson, ocurrida hace ocho meses.

Ante la repercusión, el exfutbolista eligió una respuesta sin declaraciones públicas ni explicaciones formales. A través de su cuenta de Instagram, compartió una imagen junto a su hija en la que se los ve abrazados y sonrientes, un gesto que fue interpretado como una señal clara de respaldo emocional.

La foto fue tomada en La Barra, Punta del Este, y estuvo acompañada por la canción Mi persona favorita, de Alejandro Sanz y Camila Cabello. El fragmento elegido, cargado de afecto, reforzó el mensaje implícito. Sin palabras directas, Demichelis optó por una postal que buscó transmitir calma y despejar dudas, dejando que la imagen hablara por sí sola.