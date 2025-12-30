El motivo real del viaje de Evangelina Anderson a Punta del Este: ¿se cruza con Martín Demichelis e Ian Lucas?
Evangelina Anderson desembarcó, nerviosa, en Punta del Este, donde también se encuentran Martín Demichelis e Ian Lucas. En medio de las coincidencias, se abrió la pregunta inevitable: ¿habrá un encuentro entre alguno de ellos?
30 dic 2025, 20:14
El motivo real del viaje de Evangelina Anderson a Punta del Este: ¿se cruza con Martín Demichelis e Ian Lucas?
Evangelina Anderson se sumó a la extensa lista de figuras que desembarcaron en Punta del Este para encarar la temporada de verano, entre compromisos laborales, presencia en eventos exclusivos y acuerdos con marcas, un terreno que la modelo conoce y maneja a la perfección.
Sin embargo, en esta oportunidad, su paso por el Este no estaría motivado únicamente por cuestiones profesionales. La estadía de Anderson también coincide con la presencia en la ciudad de Martín Demichelis y de Ian Lucas, lo que alimentó versiones sobre un costado más personal del viaje. Pero no es por ellos el viaje, sino por sus tres hijos que también cruzaron el charco.
Gustavo Descalzi indagó sobre el motivo de su visita, pero ella se mostró incómoda, con cara de pocos amigos. Ante la primera pregunta sobre el viaje, Anderson lo frenó: “Pero pará ¿Esto qué es?”. “Es el comité de recepción”, le dijo el periodista de A la Tarde (América TV), como para relajar.“Ahora hacemos. Si vos esperas, hacemos…pero si es así, tan…me haces sentir mal, me atosigas”, retrucó la modelo.
Pasado ese momento de tensión, la participante de MasterChef Celebrity (Telefe) aceptó la entrevista con sus términos. “¿Te están esperando aquí?”, le preguntó el periodista. “Tres personas muy importantes”, le contestó, haciendo referencia a sus hijos, que estuvieron con Wanda Nara (sus hijos son amigos de los de Wanda) y con el padre.
Luego se volvió a enojar cuando le contaron que Ian ya está en tierras esteñas, y que subió una historia de Instagram diciendo que estaba a la espera. “Están mis hijos acá. Quiero ver a mis hijos. Yo no miro redes”, soltó y luego, mirando para todos lados, buscando a chofer, alzó la voz: “Bueno, ¿vamos?”.
Embed
Qué dijo Martín Demichelis sobre el descargo de su hija
Un inesperado posteo en redes sociales volvió a poner a Martín Demichelis bajo la lupa. En medio de rumores persistentes sobre un delicado clima familiar, una historia publicada por su hija Lola encendió las alarmas y generó un fuerte impacto. La frase, tan breve como contundente, decía: “Nada más triste que tener vivo a tu papá y sentir que no te quiere”.
Aunque el mensaje permaneció visible apenas unos minutos, el contenido no tardó en circular. La captura fue difundida por Pochi de Gossipeame, y rápidamente se viralizó, alimentando todo tipo de lecturas sobre la situación personal del exfutbolista, especialmente en el contexto de la separación de Evangelina Anderson, ocurrida hace ocho meses.
Ante la repercusión, el exfutbolista eligió una respuesta sin declaraciones públicas ni explicaciones formales. A través de su cuenta de Instagram, compartió una imagen junto a su hija en la que se los ve abrazados y sonrientes, un gesto que fue interpretado como una señal clara de respaldo emocional.
La foto fue tomada en La Barra, Punta del Este, y estuvo acompañada por la canción Mi persona favorita, de Alejandro Sanz y Camila Cabello. El fragmento elegido, cargado de afecto, reforzó el mensaje implícito. Sin palabras directas, Demichelis optó por una postal que buscó transmitir calma y despejar dudas, dejando que la imagen hablara por sí sola.