Alerta por la Gripe H3N2: cuándo conviene vacunarse, según un reconocido infectólogo

Cuándo conviene vacunarse contra la gripe

vacuna-gripe

Previo a que se dieran a conocer estas cifras, el infectólogo Hugo Pizzi remarcó la importancia de la vacunación antes de la llegada del frío. “La vacunación debería realizarse a fines de febrero o marzo. Esa es la clave para no tener cuadros graves”, expuso en La Nación+.

Por su parte, Fundación Vacunar aclaró: “El cuerpo necesita alrededor de dos semanas para generar defensas luego de la vacunación”.

Desde su portal, además, instó a mantener medidas de cuidado que ya forman parte de la rutina sanitaria desde el surgimiento del Covid-19: lavarse las manos con frecuencia, cubrirse la boca al toser o estornudar, usar barbijo en situaciones de mayor riesgo y ventilar bien los ambientes cerrados ayudan a reducir el riesgo de infección.

Quiénes deben vacunarse contra la gripe H3N2

Personas mayores de 65 años

Niños pequeños

Pacientes con enfermedades crónicas, como cardíacos, hipertensos o diabéticos

Personas con sistemas inmunológicos comprometidos

En estos casos, según precisó, la gripe puede provocar complicaciones más severas y acelerar cuadros preexistentes.

Síntomas de la gripe H3N2

gripe

La gripe A H3N2 suele comenzar de forma repentina, con fiebre alta, malestar general y tos seca, acompañada de dolores musculares, dolor de garganta, congestión o secreción nasal, dolor de cabeza y fatiga intensa.

En algunos casos, especialmente en niños, pueden aparecer náuseas, vómitos o diarrea, aunque estos síntomas son menos frecuentes que los respiratorios. Estas manifestaciones son típicas de la influenza y pueden durar varios días, con la tos persistiendo incluso semanas en algunos pacientes, explicaron especialistas en salud pública.