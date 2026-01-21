Alerta por la Gripe H3N2: cuándo conviene vacunarse, según un reconocido infectólogo
Se confirmó la primera muerte en Argentina por gripe A H3N2.
Este martes se confirmó la primera muerte en Argentina por gripe A H3N2.
En las últimas horas, se confirmó la primera muerte en Argentina producto de la gripe A H3N2. Se trató de un hombre de 74 años que se encontraba internado en la provincia de Mendoza, luego de arribar al país en diciembre procedente de España, y cuyo cuadro de salud se agravó por presentar comorbilidades, según confirmaron fuentes oficiales del Ministerio de Salud provincial.
El Boletín Epidemiológico Nacional además informó esta semana la detección de 28 casos confirmados de influenza A (H3N2), subclado K, distribuidos en 14 provincias argentinas. Los contagios se registraron mayormente en personas mayores de 60 años y en menores de 10, dos grupos considerados de riesgo.
Según el reporte oficial, casi la mitad de los pacientes requirió internación y solo el 21% contaba con esquema de vacunación antigripal, un dato que encendió las alertas en el sistema de salud.
Las provincias con casos confirmados son Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego.
Cuándo conviene vacunarse contra la gripe
Previo a que se dieran a conocer estas cifras, el infectólogo Hugo Pizzi remarcó la importancia de la vacunación antes de la llegada del frío. “La vacunación debería realizarse a fines de febrero o marzo. Esa es la clave para no tener cuadros graves”, expuso en La Nación+.
Por su parte, Fundación Vacunar aclaró: “El cuerpo necesita alrededor de dos semanas para generar defensas luego de la vacunación”.
Desde su portal, además, instó a mantener medidas de cuidado que ya forman parte de la rutina sanitaria desde el surgimiento del Covid-19: lavarse las manos con frecuencia, cubrirse la boca al toser o estornudar, usar barbijo en situaciones de mayor riesgo y ventilar bien los ambientes cerrados ayudan a reducir el riesgo de infección.
Quiénes deben vacunarse contra la gripe H3N2
Personas mayores de 65 años
Niños pequeños
Pacientes con enfermedades crónicas, como cardíacos, hipertensos o diabéticos
Personas con sistemas inmunológicos comprometidos
En estos casos, según precisó, la gripe puede provocar complicaciones más severas y acelerar cuadros preexistentes.
Síntomas de la gripe H3N2
La gripe A H3N2 suele comenzar de forma repentina, con fiebre alta, malestar general y tos seca, acompañada de dolores musculares, dolor de garganta, congestión o secreción nasal, dolor de cabeza y fatiga intensa.
En algunos casos, especialmente en niños, pueden aparecer náuseas, vómitos o diarrea, aunque estos síntomas son menos frecuentes que los respiratorios. Estas manifestaciones son típicas de la influenza y pueden durar varios días, con la tos persistiendo incluso semanas en algunos pacientes, explicaron especialistas en salud pública.