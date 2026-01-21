Gripe H3N2: confirmaron la primera muerte en la Argentina tras un caso detectado en Mendoza

El caso fue confirmado oficialmente el viernes 2 de enero, tras los estudios correspondientes que permitieron identificar la presencia del virus influenza A H3N2.

Alerta por la circulación de gripe A H3N2 en el país

El Boletín Epidemiológico Nacional informó esta semana la detección de 28 casos confirmados de influenza A (H3N2) subclado K distribuidos en 14 provincias argentinas. Los contagios se registraron mayormente en personas mayores de 60 años y en menores de 10, dos grupos considerados de riesgo.

Según el reporte oficial, casi la mitad de los pacientes requirió internación y solo el 21% contaba con esquema de vacunación antigripal, un dato que encendió las alertas en el sistema de salud.

Las provincias con casos confirmados son Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego.

El fallecimiento ocurrido en Mendoza es el primer deceso atribuido a esta variante en la Argentina, en un contexto de seguimiento epidemiológico reforzado.