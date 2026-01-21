En vivo Radio La Red
Gripe H3N2: confirmaron la primera muerte en la Argentina tras un caso detectado en Mendoza

El paciente estaba internado desde diciembre y presentaba enfermedades preexistentes. El Ministerio de Salud confirmó además la circulación de la variante en al menos 14 provincias.

Un hombre de 74 años que permanecía internado en la provincia de Mendoza murió como consecuencia de una infección por gripe A H3N2. Se trata del primer fallecimiento confirmado en la Argentina vinculado a esta variante del virus influenza, según informaron fuentes oficiales del Ministerio de Salud provincial.

Avanza la gripe H3N2 en la región, se acerca a la Argentina y alertan por la vacunación (Foto: Freepik // Imagen ilustrativa hecha con IA).

El paciente era un argentino radicado en España que había viajado a Mendoza para pasar las fiestas de fin de año junto a su familia. Su estado de salud se agravó pocos días después de su llegada al país y debió ser hospitalizado el 17 de diciembre, donde permaneció internado hasta su fallecimiento. Las autoridades confirmaron que presentaba comorbilidades que influyeron negativamente en la evolución del cuadro clínico.

gripe H3N2 subclado K

Cómo fue la evolución del paciente internado en Mendoza

De acuerdo con el parte médico difundido por el Hospital Carrillo y citado por medios locales, el hombre comenzó con síntomas febriles a las 48 horas de haber arribado a la provincia. Inicialmente, fue atendido en el Hospital Central y luego derivado a un centro asistencial del departamento de Las Heras.

Durante su internación desarrolló un cuadro de neumonía, acompañado por fiebre persistente, compromiso respiratorio y dolores musculares. Pese a la atención médica inmediata, el paciente tuvo una evolución desfavorable. Desde el Ministerio de Salud indicaron que permaneció en terapia intensiva, bajo aislamiento estricto y con monitoreo permanente, aunque su estado general siempre fue delicado debido a sus antecedentes médicos.

El caso fue confirmado oficialmente el viernes 2 de enero, tras los estudios correspondientes que permitieron identificar la presencia del virus influenza A H3N2.

Alerta por la circulación de gripe A H3N2 en el país

El Boletín Epidemiológico Nacional informó esta semana la detección de 28 casos confirmados de influenza A (H3N2) subclado K distribuidos en 14 provincias argentinas. Los contagios se registraron mayormente en personas mayores de 60 años y en menores de 10, dos grupos considerados de riesgo.

Según el reporte oficial, casi la mitad de los pacientes requirió internación y solo el 21% contaba con esquema de vacunación antigripal, un dato que encendió las alertas en el sistema de salud.

Las provincias con casos confirmados son Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego.

El fallecimiento ocurrido en Mendoza es el primer deceso atribuido a esta variante en la Argentina, en un contexto de seguimiento epidemiológico reforzado.

