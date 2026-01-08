Alerta por la invasión de una mosca que muerde: cómo prevenir y qué hacer ante un ataque

Cómo protegerse y qué hacer ante una mordedura del barigüí

barigüí

La mejor estrategia es la prevención personal, ya que controlar la plaga a gran escala es complicado:

Usar ropa clara , de mangas largas y pantalones holgados (los colores oscuros los atraen más).

Aplicar repelentes con alta concentración de DEET , aunque su efectividad es limitada contra este insecto.

Evitar salir al amanecer o al atardecer cerca de ríos, arroyos o zonas ribereñas , cuando son más activos.

Instalar mosquiteros en ventanas y puertas.

Cuando se produce la mordedura:

bari

Lavar inmediatamente la zona con agua y jabón .

Aplicar hielo o compresas frías para reducir la inflamación.

Usar cremas calmantes o antihistamínicos orales para el picor.

No rascarse , para evitar infecciones.

Consultar a un médico si hay signos de alergia severa (fiebre, hinchazón extrema) o infección.

Aunque no transmite enfermedades graves, el barigüí genera molestias significativas y puede complicar la vida cotidiana en las zonas afectadas. Con el verano en pleno, los expertos recomiendan estar atentos y tomar estas precauciones básicas para minimizar sus impactos.