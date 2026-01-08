Alerta por la invasión de una mosca que muerde: cómo prevenir y qué hacer ante un ataque
La aparición repentina del barigüí, también conocido como mosca negra, en la cuenca del río Salado encendió la alerta en plena ola de calor.
El intenso calor del verano trajo un invitado no deseado a la provincia de Buenos Aires: el barigüí, también conocido como "mosca negra". Este pequeño insecto volador, que muerde a personas y animales, se hizo presente de manera sorpresiva en los últimos días, en la cuenca del río Salado, afectando principalmente a las localidades de Junín, Bragado y Chivilcoy.
A diferencia de los mosquitos comunes, que pican para succionar sangre, el barigüí corta la piel con sus mandíbulas y se alimenta de la sangre que sale, inyectando al mismo tiempo una sustancia anestésica. Por eso, el dolor o la picazón suelen aparecer horas después. Sus mordeduras provocan hinchazón, enrojecimiento, ardor intenso y, en casos más graves, reacciones alérgicas o infecciones si la zona se rasca.
Los especialistas explican que este insecto siempre está presente en el ambiente, pero las lluvias abundantes y el aumento del caudal en ríos oxigenados crean condiciones perfectas para la reproducción de sus larvas, que se desarrollan exclusivamente en agua corriente, no en charcos estancados como los mosquitos.
Esto hace que las fumigaciones convencionales sean poco efectivas, ya que las larvas están protegidas en cursos de agua con fuerte flujo. El fenómeno no es nuevo en zonas como Junín, donde se repite desde hace más de 20 años en épocas de crecidas importantes, pero el calor extremo, la humedad elevada y la progresiva tropicalización del clima han extendido su presencia incluso hasta la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano.
Cómo protegerse y qué hacer ante una mordedura del barigüí
La mejor estrategia es la prevención personal, ya que controlar la plaga a gran escala es complicado:
Usar ropa clara, de mangas largas y pantalones holgados (los colores oscuros los atraen más).
Aplicar repelentes con alta concentración de DEET, aunque su efectividad es limitada contra este insecto.
Evitar salir al amanecer o al atardecer cerca de ríos, arroyos o zonas ribereñas, cuando son más activos.
Instalar mosquiteros en ventanas y puertas.
Cuando se produce la mordedura:
Lavar inmediatamente la zona con agua y jabón.
Aplicar hielo o compresas frías para reducir la inflamación.
Usar cremas calmantes o antihistamínicos orales para el picor.
No rascarse, para evitar infecciones.
Consultar a un médico si hay signos de alergia severa (fiebre, hinchazón extrema) o infección.
Aunque no transmite enfermedades graves, el barigüí genera molestias significativas y puede complicar la vida cotidiana en las zonas afectadas. Con el verano en pleno, los expertos recomiendan estar atentos y tomar estas precauciones básicas para minimizar sus impactos.