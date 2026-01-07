Cómo prevenir la presencia de ratas y lauchas en los hogares durante el verano

Por este motivo, los especialistas advierten que la aparición de roedores no debe minimizarse ni postergarse su control.

Cómo evitar la aparición de ratas en los hogares

rata

La prevención se basa en eliminar las condiciones que favorecen su instalación:

Cerrar accesos : sellar grietas y orificios, colocar burletes en puertas y rejillas en ventilaciones, y reparar desagües o canaletas.

Evitar refugios : no acumular objetos en desuso, mantener patios y terrazas despejados y el pasto corto.

Reducir el alimento disponible: limpiar restos de comida, guardar los alimentos en envases resistentes, no dejar comida de mascotas durante la noche y mantener la basura en recipientes con tapa.

Cómo actuar cuando aparecen las ratas en los hogares

ratass

La aparición de excrementos, roeduras, olores intensos o el avistamiento de un roedor indica que el problema ya está en curso. En esos casos, se recomienda actuar de inmediato, reforzando las medidas preventivas y aplicando un veneno para ratas en los sectores donde se detecta actividad.

Los especialistas aclaran que los raticidas no actúan de manera inmediata: su efecto es progresivo y suele manifestarse varios días después de la ingesta, una característica clave para que el resto de la colonia no asocie el cebo con la muerte y continúe consumiéndolo.

Si las señales persisten o hay indicios de que se formó una colonia, lo más aconsejable es llamar a un profesional para que evalúe la situación y diseñe un plan de control adecuado. Intervenir a tiempo permite resolver el problema con mayor rapidez y reducir los riesgos para la salud.