Cómo prevenir la presencia de ratas y lauchas en los hogares durante el verano
Con las altas temperaturas, los roedores se vuelven más activos y pueden ingresar a viviendas urbanas. Conocer los riesgos y aplicar medidas de prevención ayuda a mantenerlos fuera de la vivienda.
Durante el verano, ratas y lauchas se vuelven más activas y pueden ingresar a viviendas urbanas, representando un riesgo para la salud .
Más allá del rechazo que puedan generar, los roedores representan un riesgo sanitario cuando ingresan a los hogares. Durante el verano, la presencia de ratas se vuelve más frecuente debido a que las altas temperaturas aceleran su reproducción, incrementan su actividad y favorecen la formación de colonias en zonas habitadas.
En el Área Metropolitana de Buenos Aires predominan tres tipos de roedores: la rata de alcantarilla, la rata de los techos y la laucha doméstica. A pesar de sus diferencias, todas pueden colarse en viviendas urbanas si detectan comida disponible y lugares donde ocultarse.
Qué riesgos representan los roedores para la salud
La presencia de ratas y lauchas implica un riesgo sanitario concreto. Estos roedores pueden transmitir enfermedades como leptospirosis, salmonelosis y hantavirus a través de su orina, heces y secreciones, además de contaminar alimentos y superficies de uso cotidiano. También pueden portar parásitos, pulgas y ácaros que afectan la salud humana.
A esto se suman los daños materiales: al roer cables, cañerías y aislaciones, pueden provocar cortocircuitos, filtraciones e incluso incendios.
Por este motivo, los especialistas advierten que la aparición de roedores no debe minimizarse ni postergarse su control.
Cómo evitar la aparición de ratas en los hogares
La prevención se basa en eliminar las condiciones que favorecen su instalación:
Cerrar accesos: sellar grietas y orificios, colocar burletes en puertas y rejillas en ventilaciones, y reparar desagües o canaletas.
Evitar refugios: no acumular objetos en desuso, mantener patios y terrazas despejados y el pasto corto.
Reducir el alimento disponible: limpiar restos de comida, guardar los alimentos en envases resistentes, no dejar comida de mascotas durante la noche y mantener la basura en recipientes con tapa.
Cómo actuar cuando aparecen las ratas en los hogares
La aparición de excrementos, roeduras, olores intensos o el avistamiento de un roedor indica que el problema ya está en curso. En esos casos, se recomienda actuar de inmediato, reforzando las medidas preventivas y aplicando un veneno para ratas en los sectores donde se detecta actividad.
Los especialistas aclaran que los raticidas no actúan de manera inmediata: su efecto es progresivo y suele manifestarse varios días después de la ingesta, una característica clave para que el resto de la colonia no asocie el cebo con la muerte y continúe consumiéndolo.
Si las señales persisten o hay indicios de que se formó una colonia, lo más aconsejable es llamar a un profesional para que evalúe la situación y diseñe un plan de control adecuado. Intervenir a tiempo permite resolver el problema con mayor rapidez y reducir los riesgos para la salud.