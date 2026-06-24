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La gira del Papa: crece la expectativa por la visita de León XIV, mientras se espera la confirmación oficial

Recientes declaraciones que surgieron desde El Vaticano refuerzan la chance de que el sumo pontífice llegue a la Argentina antes de fin de año. Cuál sería la fecha elegida y cuánto duraría.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
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El papa León XIV

El papa León XIV, cada vez más cerca de su probable visita a la Argentina (Foto: archivo).

Un vocero de la Cancillería argentina, en coincidencia con otra importante fuente de la Conferencia Episcopal ratificó este miércoles que es "muy probable" que en los primeros días de noviembre se concrete la visita el Papa León XIV a la Argentina. De todos modos, fue cauto: "Hasta que haya una definición oficial con fechas confirmadas por ambos, todo es espera".

Leé también La última confirmación del papa León XIV que lo acerca cada vez más a una visita a la Argentina
¿El papa León XIV en la Argentina? Cada vez más datos de terceros parecen confirmar esa posibilidad. (Foto: Reuters)

En ese mismo sentido, ambas partes aclararon que "todavía no hay confirmación oficial" del Vaticano para poder anunciar formalmente la agenda que cumplirá el sumo pontífice en su gira sudamericana, que según los rumores incluiría a Perú y a Uruguay.

Hace más de un mes, el presidente Javier Milei había dejado correr la información como una "muy grande probabilidad". En tanto, ahora se suman cada vez más visitantes al Vaticano, entre ellos el presidente de Perú, José María Balcázar, y el obispo castrense de las Fuerzas Armadas argentinas, Santiago Olivera.

Si bien desde el Episcopado Argentino aclararon que "todo lo que se dice son especulaciones", el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, había adelantado el pasado 18 de abril que "hay una gran posibilidad de que el papa León XIV visite la Argentina antes de fin de año". Ahora, el nuevo dato es que la visita se extendería por tres días y que, como se dijo, se concretaría en noviembre.

En medio de esa expectativa creciente, desde la Iglesia se muestran cautelosos: "Es probable que pueda haber una visita pastoral del Papa a Argentina, pero ni la Conferencia Episcopal Argentina ni la Nunciatura, que son los lugares institucionales que tienen que recibir información, tienen alguna confirmación oficial".

"Seremos respetuosos de los caminos formales de la Santa Sede", agregaron.

La agenda de León XIV que maneja el Vaticano con extremo hermetismo

El dato más concreto surgió desde Perú. El presidente interino de ese país, José María Balcázar, confirmó tras una reunión en el Vaticano que León XIV viajará a territorio peruano durante la primera quincena de noviembre. La visita podría extenderse hasta diez días e incluirá ciudades especialmente vinculadas a la historia pastoral del Pontífice, como Chiclayo, donde se desempeñó como obispo durante años.

"Ha sido una magnífica y amistosa reunión. Hemos tenido dos horas de diálogo y él nos ha podido certificar que la primera quincena de noviembre estaría en Perú. Luego de Lima, va a ir a Chiclayo; luego a Piura; y de allí a Pulcallpa, en la selva amazónica. Y también visitará Cuzco”, le dijo Balcázar a la prensa al retirarse de su encuentro con León XIV.

Aunque el Vaticano todavía no oficializó el itinerario, distintos medios internacionales y fuentes cercanas a la Santa Sede mencionan a tres países dentro de la agenda que León XIV analiza para este año. Entre ellos está Argentina. Al respecto, fuentes del gobierno argentino habían deslizado ante A24.com que en su visita el Papa estaría en tres ciudades: Santiago del Estero, Buenos Aires y Córdoba.

El clima de entusiasmo por la posible llegada del Papa a la Argentina resurgió en las últimas horas, luego de que el obispo castrense, Santiago Olivera, contara, tras su reciente encuentro con el sumo pontífice en el Vaticano, que "falta lo técnico, aunque aquí lo dicen con bastante fuerza, con mucha probabilidad".

"Fue un saludo breve porque estaba con las fuerzas de paz", relató el obispo sobre el momento en el que saludó a León XIV y le transmitió las ansias de recibirlo en la Argentina. Ante esto, con simpatía y una sonrisa "casi cómplice", el Papa respondió: "Veremos".

Según pudo saber A24.com, los detalles técnicos de la posible visita de León XIV a la Argentina son negociados entre la cancillería argentina y el Vaticano, aunque otros funcionarios del Gobierno, como la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, también mantienen contacto con las autoridades eclesiásticas para avanzar en la concreción de la visita.

Pettovello fue recibida por el Papa el mes pasado en el marco de la agenda de la ministra en cuestiones de Educación, Empleo y la Inteligencia Artificial. Antes de eso, Milei confirmó que la Cancillería y la Secretaría de Culto son quienes entablan las conversaciones formales para la coordinación del viaje del Papa a la Argentina.

Stella Gárnica
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