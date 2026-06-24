En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
ANSES
Previsional

ANSES puede pagar más de $500.000 a AUH y SUAF: quiénes pueden cobrarlo

Algunas familias que cobran la AUH o las Asignaciones Familiares de ANSES pueden superar los $500.000 mensuales al combinar distintos beneficios y asignaciones. Quiénes acceden, qué requisitos deben cumplir y cómo consultar el monto a cobrar.

Banner Seguinos en google DESK
ANSES puede pagar más de $500.000 a AUH y SUAF: quiénes pueden cobrarlo

ANSES puede pagar más de $500.000 a AUH y SUAF: quiénes pueden cobrarlo

Algunas familias que cobran prestaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pueden superar los $500.000 en ingresos mensuales al combinar distintas asignaciones y beneficios vigentes. Se trata de hogares que perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) o las Asignaciones Familiares (SUAF) y reúnen determinadas condiciones.

Leé también Julio 2026: ANSES confirmó cuándo cobran jubilados, pensionados y PNC
Julio 2026: ANSES confirmó cuándo cobran jubilados, pensionados y PNC

El monto final depende de la cantidad de hijos, la existencia de discapacidad, la percepción de ayudas complementarias y otros beneficios compatibles. En determinados casos, la suma de las prestaciones puede representar un importante alivio para la economía familiar.

Qué beneficios pueden sumarse

Las familias alcanzadas por AUH o SUAF pueden acceder a distintos pagos que se acreditan de manera conjunta. Entre ellos se encuentran:

  • Asignación por Hijo.
  • Asignación por Hijo con Discapacidad.
  • Ayuda Escolar Anual.
  • Complementos y asignaciones extraordinarias.
  • Beneficios por hijos múltiples dentro del mismo grupo familiar.

Cuando en un hogar existen dos o más hijos, especialmente si alguno posee Certificado Único de Discapacidad, los ingresos mensuales pueden superar ampliamente los $500.000.

Quiénes pueden cobrar más de $500.000

Los casos que pueden alcanzar estos montos son:

  • Familias de SUAF con varios hijos.
  • Titulares de AUH con hijos con discapacidad.
  • Beneficiarios que perciben asignaciones complementarias.
  • Hogares que reciben pagos acumulados o retroactivos.
  • Familias que cobran la Ayuda Escolar junto con las asignaciones habituales.

La ANSES establece que las asignaciones familiares dependen de los ingresos del grupo familiar, aunque las asignaciones por discapacidad no tienen límite de edad ni tope de ingresos en algunos casos.

ANSES en julio 2026: el Gobierno confirmó los nuevos montos de las PNC y la PUAM

ANSES en julio 2026: el Gobierno confirmó los nuevos montos de las PNC y la PUAM

Cómo saber si corresponde cobrar el beneficio

Los titulares pueden consultar su liquidación ingresando a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Allí se pueden verificar los conceptos liquidados, las fechas de cobro y los montos acreditados.

También es importante mantener actualizados los datos personales y familiares para evitar demoras o suspensiones en los pagos.

Qué tener en cuenta

No todas las familias que cobran AUH o SUAF accederán a montos superiores a los $500.000. La cifra depende de la situación particular de cada hogar, la cantidad de hijos y los beneficios compatibles que se encuentren vigentes.

Por ese motivo, especialistas recomiendan revisar periódicamente la liquidación de ANSES y verificar si existen asignaciones adicionales o pagos extraordinarios pendientes de cobro.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
ANSES
Notas relacionadas
ANSES pagará hasta $150.000 por familia en julio: cómo acceder
Triple beneficio ANSES: quiénes pueden cobrar más de $246.000 en julio
ANSES confirmó un extra de $55.841 para julio: quiénes lo recibirán automáticamente

Últimas Noticias

Te puede interesar