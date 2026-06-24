ANSES puede pagar más de $500.000 a AUH y SUAF: quiénes pueden cobrarlo

Quiénes pueden cobrar más de $500.000

Los casos que pueden alcanzar estos montos son:

Familias de SUAF con varios hijos.

Titulares de AUH con hijos con discapacidad.

Beneficiarios que perciben asignaciones complementarias.

Hogares que reciben pagos acumulados o retroactivos.

Familias que cobran la Ayuda Escolar junto con las asignaciones habituales.

La ANSES establece que las asignaciones familiares dependen de los ingresos del grupo familiar, aunque las asignaciones por discapacidad no tienen límite de edad ni tope de ingresos en algunos casos.

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Cómo saber si corresponde cobrar el beneficio

Los titulares pueden consultar su liquidación ingresando a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Allí se pueden verificar los conceptos liquidados, las fechas de cobro y los montos acreditados.

También es importante mantener actualizados los datos personales y familiares para evitar demoras o suspensiones en los pagos.

Qué tener en cuenta

No todas las familias que cobran AUH o SUAF accederán a montos superiores a los $500.000. La cifra depende de la situación particular de cada hogar, la cantidad de hijos y los beneficios compatibles que se encuentren vigentes.

Por ese motivo, especialistas recomiendan revisar periódicamente la liquidación de ANSES y verificar si existen asignaciones adicionales o pagos extraordinarios pendientes de cobro.