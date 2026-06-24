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El desesperado pedido de Mauro Icardi a Wanda Nara en medio de una guerra interminable

En una nota con SQP, Wanda Nara reveló la petición que le hizo su ex, Mauro Icardi, en pleno conflicto mediático y judicial.

24 jun 2026, 14:11
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El desesperado pedido de Mauro Icardi a Wanda Nara en medio de una guerra interminable

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La guerra entre Mauro Icardi y Wanda Nara está lejos de terminar. En el último capítulo del conflicto, la empresaria reveló en SQP (América TV) que el futbolista le reclama que regrese a Turquía junto a las hijas que tienen en común, a pesar de que él actualmente se encuentra sin club y planea viajar a la Argentina para estar con La China Suárez.

"Él a mí me reclama que yo vuelva a Turquía con mis hijas. Él tiene libre y se viene para acá, porque tiene obviamente una pareja argentina, con hijos argentinos, y yo estaría en Turquía con mis hijas, siendo que yo soy argentina y toda la vida viví en mi país", disparó Wanda. Y fue más allá: "Mauro ni es turco, ni va a vivir en Turquía el día que se retire. ¿Cómo me exigen a mí? ¿Cuántos futbolistas conocen que se separan y los hijos se quedan viviendo en el país después de terminar su contrato con el club?"

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En medio del conflicto judicial, Wanda también se refirió a la exposición mediática de sus hijas y dejó en claro cuáles son sus condiciones para los encuentros con Icardi: "Yo lo que siempre pido es que las chicas se entreguen adentro de mi casa, no en la rotonda, ni en la estación de servicio de la esquina, ni en la puerta de Libertador. Y yo soy la primera que mando la foto al grupo y digo, 'miren, pasó esto porque no me hicieron caso'". Por último, señaló que la Justicia instó a ambos a resolver sus diferencias de manera directa: "Lo que pidió la justicia es que seamos nosotros dos los que tratemos de resolver las cosas, porque cuando nos ponemos de acuerdo, se resuelven las cosas".

El enojo de Wanda Nara con Mauro Icardi por un delicado episodio con una de sus hijas

Wanda Nara estalló en SQP (América TV) contra Mauro Icardi al revelar que le perforaron la oreja a una de sus hijas sin consultarla. "A mi hija le perforaron cinco veces la oreja sin preguntarme y se le infectó", lanzó visiblemente indignada, y aclaró que fue una decisión unilateral del futbolista: "Fue algo que decidió el papá y se lo hizo él mismo".

La empresaria detalló que las consecuencias del episodio impactaron en la rutina de la menor: "Se le infecta mucho y no puede ingresar tampoco al colegio con cinco aritos. Nunca me lo preguntaron". Además, dejó en claro cuál es su postura respecto de este tipo de decisiones: "Yo tengo hijos adolescentes y no autorizo tatuajes ni piercings", remarcó, y subrayó que hay cuestiones de crianza que deben acordarse entre ambos padres: "Hay cosas que como padres tenemos que consensuar".

En paralelo, el conflicto también se extiende al plano económico. La abogada de Icardi, Elba Marcovecchio, cuestionó en Intrusos (América TV) el monto de la cuota alimentaria que reclama Wanda. La panelista Paula Varela reveló que la empresaria habría fijado 30.000 dólares mensuales por las dos hijas en común, cifra que Marcovecchio calificó de desproporcionada: "Con ese monto es desproporcionado para vivir en Argentina", insistió.

     

 

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