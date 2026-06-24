El desesperado pedido de Mauro Icardi a Wanda Nara en medio de una guerra interminable

La empresaria detalló que las consecuencias del episodio impactaron en la rutina de la menor: "Se le infecta mucho y no puede ingresar tampoco al colegio con cinco aritos. Nunca me lo preguntaron". Además, dejó en claro cuál es su postura respecto de este tipo de decisiones: "Yo tengo hijos adolescentes y no autorizo tatuajes ni piercings", remarcó, y subrayó que hay cuestiones de crianza que deben acordarse entre ambos padres: "Hay cosas que como padres tenemos que consensuar".

En paralelo, el conflicto también se extiende al plano económico. La abogada de Icardi, Elba Marcovecchio, cuestionó en Intrusos (América TV) el monto de la cuota alimentaria que reclama Wanda. La panelista Paula Varela reveló que la empresaria habría fijado 30.000 dólares mensuales por las dos hijas en común, cifra que Marcovecchio calificó de desproporcionada: "Con ese monto es desproporcionado para vivir en Argentina", insistió.