A menos de un año de la muerte de René Bertrand, su viuda Belén Giménez sorprendió con un nuevo amor

La noticia se conoció este domingo 10 de mayo en Infama (América TV), durante el segmento llamado La Picada. Fue Pablo Layus quien presentó imágenes y detalles del romance. “Una linda noticia para alguien que el año pasado la pasó muy mal”, expresó el periodista al introducir el tema en el programa.

Luego, profundizó sobre el presente de la actriz: “Hoy tiene otro presente que puso contento a su círculo íntimo. Se trata de Belén Giménez que era la esposa de René Bertrand, que falleció el año pasado. Va a hacer un año. En un desenlace fuerte y rápido que se llevó la vida de René y ella quedó con sus dos hijos chiquititos”, relató.

Más adelante, Layus reveló cómo nació esta historia de amor. “Volvió a hacer temporada de verano y en Carlos Paz encontró nuevamente el amor. María Rosa está contenta y dice que se merece ser feliz porque es joven. Se conocieron allá porque él es el dueño del hotel donde se hospedaba”, explicó.

Horas después, la propia Belén Giménez habló con Paparazzi y contó algunos detalles sobre su pareja actual. Según reveló, “se llama Ariel Ferola, está divorciado hace varios años y tiene 3 hijos adolescentes”. Además, se mostró entusiasmada con este presente sentimental y comentó: “Él viene cada tanto a verme o viajo yo”.

La actriz también aseguró que la relación avanza de manera natural y armoniosa. “Ya conoce a mis hijos y es todo lindo. Empezamos a estar juntos casi a fin de la temporada. Estaba por ir en breve con mis hijos pero lo postergué por otros compromisos y además es mi cumpleaños. A fin de mes iré a visitarlo”, concluyó Belén, viuda de René Bertrand.

Belén Giménez volvió enamorarse a casi un año de la muerte de René Bertrand - captura Infama

Dónde arrojó Belén Giménez las cenizas de René Bertrand este verano

A ocho meses de la muerte de René Bertrand, Belén Giménez protagonizó uno de los momentos más conmovedores desde la partida del actor. Fue a comienzos de febrero de este año cuando la actriz decidió mostrar públicamente el íntimo ritual con el que cumplió uno de los últimos deseos del artista: arrojar sus cenizas en el Lago San Roque, en Villa Carlos Paz, un sitio cargado de recuerdos familiares y significado emocional para todos ellos.

A través de su cuenta de Instagram, Belén Giménez publicó una serie de imágenes de aquella despedida tan especial que vivió junto a sus hijos. En las fotos se los pudo ver unidos y atravesados por la emoción, todos con camisetas de Racing Club, el equipo del que René Bertrand era profundamente fanático y cuya pasión transmitió a toda su familia.

Junto al posteo, la actriz escribió un extenso y sentido mensaje dedicado al padre de sus hijos, donde relató cómo fue ese difícil instante en el que decidieron cumplir con su voluntad.

belen gimenez tiro las cenizas de rene bertrand en el lago san roque

“Mi amor aquí estamos haciendo lo que me pediste, en este lugar en que vivimos cosas tan hermosas y su gente te lleno de amor... Para los nenes fue un momento de despedida, charlando de recuerdos lindos, escuchando la canción que cantábamos a los gritos en la camioneta jaja, diciéndote cuanto te amamos y dándote gracias por tu amor infinito, con la camiseta de tu pasión, la que nos enseñaste a amar”, expresó movilizada.

En otra parte de su publicación, Belén Giménez explicó cómo intentó transitar ese momento de la manera más amorosa posible para proteger emocionalmente a sus hijos mientras despedían a su papá.

“Tenía que ser así con amor, con nuestras cosas, sin que ellos tengan miedo a nada, les conté lo que estábamos haciendo y pusimos nuestras manos juntitas y con amor, con un amor infinito lo hicimos”, escribió.

belen gimenez tiro las cenizas de rene bertrand en el lago san roque 3

Además, la actriz destacó la compañía de una amiga cercana que estuvo presente durante la ceremonia íntima en Carlos Paz.

“Nos acompañó Ale que quiso ser una más de Racing como nosotros (creo que ya es nuestra jaja). Ale que como siempre es incondicional y estuvo para abrazarnos y despedirse. Gracias Ale! Después hicimos lo que nos gustaba, tomarnos unos mates mirando el lago como hacíamos siempre juntos”, recordó con emoción.

Finalmente, cerró su publicación con palabras desgarradoras dedicadas a René Bertrand. “Hasta siempre mi amor, se que estás con nosotros abrazándonos y cuidándonos, pero te extraño... Te extrañamos... Te amamos hasta el techito de Dios! Quédate tranquilo que yo cuido de nuestros tesoros”, concluyó.