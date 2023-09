Alexis MacAllister y Ailén Cova hicieron un anunció que sorprendió a todos: "hola papá" 

Lo que sucede es que la mascota que tenía el deportista era de su ex y hace unos meses se la devolvió, pero él se quedó sin su perro. Entonces, su nueva novia lo sorprendió: “Hola papá”, escribió la influencer donde se mostró junto a un cachorro de raza pitbull blue marmolado.

Además, mostró al cachorrito haciendo travesuras en un video: “Ale querido vení a buscar a tu demonio”, comentaron.

image.png

El drama de Camila Mayan con la perra que recuperó hace unos días de Alexis Mac Allister

A seis meses de separarse de Alexis Mac Allister, Camila Mayan recuperó a su perro Kim hace unas semanas. La mascota estaba en Inglaterra, donde vivía la pareja antes de la ruptura, pero cuando en diciembre él la dejó por su mejor amiga Ailén Cova, Camila hizo las valijas y volvió al país.

Es por el abrupto corte por el que la influencer dejó parte de sus cosas allí, incluida la mascota. Cuando la recuperó hizo videos y mostró su alegría pero ahora atraviesa un drama junto a su mascota.

Camila contó que Kim se adaptó bastante bien a Buenos Aires, excepto por un inconveniente que la pone muy mal: “Le dan mucho miedo las motos”, dijo.

Entonces, explicó: ”Cuando pasan les ladra de forma desquiciada. No ladra nunca, pero a ellas sí. Se desespera y las quiere perseguir. Se estresa mucho y no está bueno. La gente también se asusta y me mira”.

“Yo tenía mucho miedo porque era un cambio re grande para ella. Temía que se estresara mucho con el viaje o vivir en otro lugar. Pasar de una casa a un departamento. Me re ocupo de sacarla el tiempo suficiente y que quede sola lo menos posible, que siempre haya alguien más”.