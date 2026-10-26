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La fuerte frase de Benjamín Vicuña sobre sus hijos en medio de la tensión con la China Suárez: "Con eso no..."

En medio de las versiones de malestar por la escolarización de los hijos que comparte con la actriz, el chileno reflexionó sobre la crianza y dejó una firme definición sobre sus prioridades como padre.

26 oct 2026, 11:09
La fuerte frase de Benjamín Vicuña sobre sus hijos en medio de la tensión con la China Suárez: Con eso no...
La fuerte frase de Benjamín Vicuña sobre sus hijos en medio de la tensión con la China Suárez: "Con eso no..."
La fuerte frase de Benjamín Vicuña sobre sus hijos en medio de la tensión con la China Suárez: Con eso no...
La fuerte frase de Benjamín Vicuña sobre sus hijos en medio de la tensión con la China Suárez: "Con eso no..."

Benjamín Vicuña volvió a quedar en el centro de la atención por su vínculo con la China Suárez, luego de que trascendieran versiones de enojo relacionadas con la escolarización de los hijos que tienen en común. En ese contexto, cobraron relevancia sus declaraciones sobre la paternidad y el desafío de acompañar a sus hijos cuando el trabajo lo obliga a viajar.

Durante su participación en el programa chileno Vértigo, el actor habló de cómo organiza su vida familiar y remarcó que estar presente en la crianza ocupa un lugar fundamental entre sus prioridades.

“Los que somos padres sabemos que hay una necesidad de estar cerca de ellos, en el día a día, y creo que con eso no se transa”, sostuvo el actor en el programa chileno Vértigo.

Vicuña también explicó que sus compromisos profesionales lo llevan a buscar alternativas para reducir el tiempo que pasa lejos de su casa. Sin presentar una solución ideal, describió una dinámica que requiere ajustes permanentes.

“Lo manejo igual que todos los padres, reinventándome, buscando posibilidades. Con respecto a los tiempos, yo busco la manera de volver después de doce días a mi casa. Puedo ir y venir pero creo que no hay ninguna fórmula”, contó.

Benjamín Vicuña destacó la importancia del diálogo con las madres de sus hijos

Otro de los puntos centrales de sus declaraciones fue la necesidad de sostener una buena comunicación entre los adultos, incluso después de una separación.

“Hay que tratar de tener un buen diálogo con las madres de mis hijos, entender que la crianza, más allá de que uno esté separado, perdura”, expresó.

Aunque sus palabras resonaron en medio de las versiones de tensión con la China Suárez, Vicuña no nombró directamente a la actriz ni se refirió puntualmente a la escolarización de sus hijos. Su reflexión estuvo enfocada en la responsabilidad compartida de los padres y en la importancia de acompañar a los chicos más allá de las diferencias personales.

Para cerrar, el actor dejó una definición sobre el criterio que considera fundamental a la hora de resolver cualquier dificultad familiar: “Hay que buscarle la vuelta por el bienestar de los niños, lo básico y lo más importante es el bienestar de los niños, más allá de los problemas de los adultos”.

     

 

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