La fuerte frase de Benjamín Vicuña sobre sus hijos en medio de la tensión con la China Suárez: "Con eso no..."

“Lo manejo igual que todos los padres, reinventándome, buscando posibilidades. Con respecto a los tiempos, yo busco la manera de volver después de doce días a mi casa. Puedo ir y venir pero creo que no hay ninguna fórmula”, contó.

Benjamín Vicuña destacó la importancia del diálogo con las madres de sus hijos

Otro de los puntos centrales de sus declaraciones fue la necesidad de sostener una buena comunicación entre los adultos, incluso después de una separación.

“Hay que tratar de tener un buen diálogo con las madres de mis hijos, entender que la crianza, más allá de que uno esté separado, perdura”, expresó.

Aunque sus palabras resonaron en medio de las versiones de tensión con la China Suárez, Vicuña no nombró directamente a la actriz ni se refirió puntualmente a la escolarización de sus hijos. Su reflexión estuvo enfocada en la responsabilidad compartida de los padres y en la importancia de acompañar a los chicos más allá de las diferencias personales.

Para cerrar, el actor dejó una definición sobre el criterio que considera fundamental a la hora de resolver cualquier dificultad familiar: “Hay que buscarle la vuelta por el bienestar de los niños, lo básico y lo más importante es el bienestar de los niños, más allá de los problemas de los adultos”.