Ana Paula Dutil admitió los problema que tiene con su hijo y los motivos por qué no vive con ella

“Cuando volvimos de Miami él acababa de terminar el colegio, maravilloso nunca se llevó una materia, un chico que le fue muy fácil todo”, dijo.

Y admitió la fuerte diferencia que los alejó: “Pero no quiere estudiar, no hay algo que le guste. No encuentra pasión por algo que le guste. Creo que es importante estudiar”.

Entonces, Ana Paula admitió que el problema que tiene con su hijo es que ella no sabe poner límites y que es bastante blanda.

Todo esto terminó con que el joven iba a estar mejor en lo de su padre porque “estar sola” hizo que su casa se que desbordara .