Anya Taylor-Joy sorprende en el primer adelanto de "Lucky", la nueva serie furor del streaming.

El elenco estelar incluye a:

Annette Bening , ganadora del SAG y el Globo de Oro, en el papel de "Priscilla".

, ganadora del SAG y el Globo de Oro, en el papel de "Priscilla". Aunjanue Ellis-Taylor , nominada al Oscar, como "Billie".

, nominada al Oscar, como "Billie". Timothy Olyphant , reconocido por su participación en series de acción y drama, como "John".

, reconocido por su participación en series de acción y drama, como "John". Drew Starkey, quien dará vida a "Cary", el esposo de Lucky.

Serie Lucky 1.jpg (Foto: Gentileza Apple TV)

Un equipo creativo de primer nivel

La serie proviene de Apple Studios y Hello Sunshine, la productora de Reese Witherspoon, y ha sido creada por Jonathan Tropper, conocido por su trabajo en "See" y "The Adam Project". Además, Tropper actuará como co-showrunner junto a Cassie Pappas, quien ha participado en proyectos como "Silo" y "Griselda".

En la dirección destacan Jonathan Van Tulleken, quien dirigirá el episodio piloto y será productor ejecutivo, junto con Greg Yaitanes ("House of the Dragon") y Jet Wilkinson ("How to Get Away with Murder"), quienes dirigirán otros episodios clave.

Serie Lucky 2.jpg (Foto: Gentileza Apple TV)

Dónde y cuándo ver "Lucky"

La producción de Lucky ha comenzado en Las Vegas y continuará en Los Ángeles, por lo que se espera que su estreno llegue en algún momento de 2025 en Apple TV+.

Con un elenco de renombre, una historia atrapante y el sello de calidad de Apple TV+, Lucky se perfila como una de las series más esperadas del año.