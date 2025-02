Nuevo K-drama en Netflix: Jisoo y Seo In-guk protagonizan la serie coreana que revoluciona el romance.

Jisoo interpretará a Seo Mi-rae, una productora de webtoons que, tras varias decepciones amorosas, se siente agotada y desmotivada. Todo cambia cuando recibe un misterioso dispositivo que le permite ingresar a una aplicación llamada "Novio mensual", diseñada para recrear relaciones ideales en un entorno virtual. Allí conoce a su pareja perfecta, pero lo que no imagina es que esta experiencia terminará afectando su vida real de maneras inesperadas.

Jisoo y Seo In-guk 1.jpg

Por su parte, Seo In-guk dará vida a Park Kyeong-nam, un colega de Mi-rae con quien mantiene una relación profesional tensa. Frío, calculador y aparentemente indiferente, Kyeong-nam parece ser todo lo contrario a lo que Mi-rae busca en el amor. Sin embargo, en este universo de realidad virtual, su verdadera personalidad podría quedar al descubierto, desencadenando una serie de situaciones inesperadas y momentos románticos memorables.

Un director con experiencia en el género

Detrás de la dirección de Boyfriend on Demand está Kim Jung-sik, conocido por su trabajo en populares dramas como Work Later, Drink Now (2021), Strong Girl Namsoon (2023) y No Gain No Love (2024). Su estilo narrativo, que combina humor y emoción, lo convierte en la elección perfecta para llevar a la pantalla esta historia que promete un equilibrio entre romance, comedia y una perspectiva fresca sobre el amor en la era digital.

Jisoo y Seo In-guk 2.jpg

Un estreno en Netflix que genera expectativas

Netflix ha confirmado que la serie formará parte de su catálogo en 2025, aunque aún no ha revelado la fecha exacta de lanzamiento. Con la creciente popularidad de los dramas coreanos en la plataforma, Boyfriend on Demand se perfila como uno de los títulos más esperados del año.

En redes sociales, los fanáticos ya han comenzado a especular sobre la química entre Jisoo y Seo In-guk, dos actores con una sólida trayectoria en la industria. Mientras tanto, Netflix promete revelar más detalles sobre el elenco secundario y la historia en los próximos meses.

Jisoo y Seo In-guk 3.jpg

Esta producción no solo explorará el romance desde una perspectiva innovadora, sino que también plantea preguntas sobre el impacto de la tecnología en las relaciones humanas. ¿Es posible enamorarse de alguien en un entorno virtual? ¿Hasta qué punto la tecnología puede definir nuestras emociones?

Boyfriend on Demand invita a los espectadores a sumergirse en una historia donde la línea entre lo real y lo digital se difumina, prometiendo risas, emociones y momentos inolvidables.