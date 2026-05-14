El difícil momento que atraviesa Silvina Escudero tras su separación: "De nuevo con los temas médicos"

silvina escudero perrito

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Qué dijo Silvina Escudero sobre su separación

Silvina Escudero habló en LAM (América TV) tras confirmar el final de su relación con Federico, con quien compartió nueve años de pareja y dos de matrimonio.

“Me guardo todo para adentro y me mantengo muy hermética, no solo con la prensa, sino que la mayoría de nuestros amigos no sabían nada”, expresó al inicio, dejando claro que eligió transitar este momento en silencio y con mucha discreción.

La bailarina evocó los recuerdos de su historia con Federico: “Estuvimos casi una década juntos con situaciones maravillosas que hemos vivido y tristemente también tuvimos un montón de situaciones en el fondo del océano y tragedias horribles que tuvimos que salir adelante”. En ese camino, Silvina también enfrentó uno de sus mayores deseos: ser madre. Ese sueño, que no pudo cumplir, se convirtió en una de las luchas más íntimas que marcaron su vida.

Y subrayó: “Sé que soy una persona fuerte porque me tocaron vivir situaciones horribles de las cuales salí. Así como soy fuerte y me ven todo el tiempo con una sonrisa, y me van a seguir viendo así, porque es mi trabajo y también quiero conectarme con lo lindo, soy muy frágil, muy emotiva y a veces uno no puede más en situaciones y es la vida”.

Escudero también desmintió versiones que circulaban: “No pasó nada para decir: ‘Bueno, ah, pasó tal cosa’. Sé que es más jugoso que yo tenga un amante o que haya alguien que pueda mostrar fotos mías y cosas, pero no hay”. De esa manera, dejó en claro que no hubo terceros involucrados.

Finalmente, cerró con una reflexión que deja ver la profundidad de lo vivido: “No lo voy a contar, se sabe un 10 por ciento de lo que viví estos últimos años”. Con esa frase, sugirió que gran parte de su historia permanece en la intimidad.