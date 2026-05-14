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El difícil momento que atraviesa Silvina Escudero tras su separación: "De nuevo con los temas médicos"

Silvina Escudero atraviesa semanas de angustia y compartió en sus redes un emotivo mensaje que conmovió a todos sus seguidores.

14 may 2026, 17:40
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silvina escudero
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Silvina Escudero atraviesa un momento de gran sensibilidad. Tras anunciar la ruptura con Federico, con quien compartió más de una década de vida, la bailarina enfrenta otro golpe emocional que la tiene conmovida: la salud de uno de sus perros, un compañero inseparable en su día a día.

En medio de este escenario, la artista decidió abrir su corazón en redes sociales y mostrar la angustia que siente. Allí compartió una foto cargada de ternura junto a un mensaje que refleja su preocupación y el amor que la une a su mascota.

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“Desde el viernes esta bola de amor está de nuevo con temas médicos. Que pronto se recupere, mi abrojo de pelos”, escribió.

La publicación no pasó desapercibida: rápidamente se multiplicaron los mensajes de apoyo y cariño de sus seguidores, quienes conocen el vínculo profundo que Silvina mantiene con sus animales y la importancia que tienen en su vida.

silvina escudero perrito

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Qué dijo Silvina Escudero sobre su separación

Silvina Escudero habló en LAM (América TV) tras confirmar el final de su relación con Federico, con quien compartió nueve años de pareja y dos de matrimonio.

“Me guardo todo para adentro y me mantengo muy hermética, no solo con la prensa, sino que la mayoría de nuestros amigos no sabían nada”, expresó al inicio, dejando claro que eligió transitar este momento en silencio y con mucha discreción.

La bailarina evocó los recuerdos de su historia con Federico: “Estuvimos casi una década juntos con situaciones maravillosas que hemos vivido y tristemente también tuvimos un montón de situaciones en el fondo del océano y tragedias horribles que tuvimos que salir adelante”. En ese camino, Silvina también enfrentó uno de sus mayores deseos: ser madre. Ese sueño, que no pudo cumplir, se convirtió en una de las luchas más íntimas que marcaron su vida.

Y subrayó: “Sé que soy una persona fuerte porque me tocaron vivir situaciones horribles de las cuales salí. Así como soy fuerte y me ven todo el tiempo con una sonrisa, y me van a seguir viendo así, porque es mi trabajo y también quiero conectarme con lo lindo, soy muy frágil, muy emotiva y a veces uno no puede más en situaciones y es la vida”.

Escudero también desmintió versiones que circulaban: “No pasó nada para decir: ‘Bueno, ah, pasó tal cosa’. Sé que es más jugoso que yo tenga un amante o que haya alguien que pueda mostrar fotos mías y cosas, pero no hay”. De esa manera, dejó en claro que no hubo terceros involucrados.

Finalmente, cerró con una reflexión que deja ver la profundidad de lo vivido: “No lo voy a contar, se sabe un 10 por ciento de lo que viví estos últimos años”. Con esa frase, sugirió que gran parte de su historia permanece en la intimidad.

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