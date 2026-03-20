Arranca una nueva etapa: qué significa el inicio de Aries y cómo puede impactarte

Cuando el Sol entra en este signo, se interpreta como un momento propicio para comenzar proyectos, tomar iniciativa y avanzar en aquello que venía postergado.

Este cambio de energía suele sentirse como un aumento en la motivación o en la necesidad de moverse, de hacer, de salir de la pausa que caracterizó las semanas anteriores.

El contraste con la energía de Piscis

Durante gran parte del mes, el clima astrológico estuvo marcado por la energía de Piscis, un signo asociado con la introspección, la sensibilidad y el cierre de ciclos.

Además, la retrogradación de Mercury en este signo reforzó la tendencia a revisar el pasado, replantear decisiones y conectar con el mundo emocional.

El paso del Sol a Aries no borra esa energía, pero sí introduce un cambio de ritmo. Es como pasar de un momento de preparación interna a uno de acción concreta.

Sin embargo, como Mercury sigue retrógrado, la astrología sugiere que este inicio puede sentirse algo desordenado o impulsivo, con avances que todavía requieren revisión.

Un nuevo año astrológico

El ingreso del Sol en Aries marca el inicio de un nuevo ciclo completo de 12 signos.

En este sentido, se lo interpreta como una oportunidad para plantear nuevas intenciones, definir objetivos o iniciar procesos que se desarrollarán a lo largo del año.

No se trata necesariamente de cambios inmediatos, sino de un punto de partida energético que puede influir en los meses siguientes.

Cómo puede impactar en cada signo

Aunque el inicio de Aries afecta a todo el zodíaco, cada signo lo experimenta de manera distinta según el área de la vida que se activa.

Aries

Es su temporada, por lo que muchas personas de este signo pueden sentir mayor energía, claridad o impulso para avanzar en proyectos personales.

Tauro

El foco puede estar en el cierre de procesos internos. Antes de avanzar, es un momento para terminar de soltar lo que quedó atrás.

Géminis

Se activa el área social. Puede ser un buen momento para retomar contactos, proyectos grupales o nuevas conexiones.

Cáncer

El impulso se dirige al ámbito profesional. Pueden aparecer oportunidades o decisiones importantes relacionadas con el trabajo.

Leo

La energía favorece la expansión: estudios, viajes o nuevas perspectivas pueden tomar protagonismo.

Virgo

Es un período de transformación interna, con foco en procesos emocionales o decisiones compartidas.

Libra

El eje está en las relaciones. El inicio de Aries activa el área de los vínculos y puede traer definiciones o nuevos encuentros.

Escorpio

El foco se ubica en la rutina, la salud o la organización diaria. Es un momento para implementar cambios concretos.

Sagitario

La energía impulsa la creatividad, el disfrute y las conexiones afectivas.

Capricornio

El movimiento se da en el ámbito del hogar y la vida personal. Pueden surgir decisiones importantes en ese plano.

Acuario

Se activan las ideas, la comunicación y los proyectos. Es un buen momento para iniciar conversaciones o propuestas.

Piscis

El foco pasa a lo material: economía, recursos y estabilidad pueden convertirse en temas centrales.

Un inicio con matices

Aunque el ingreso del Sol en Aries marca un comienzo, no se trata de un cambio abrupto y perfecto.

La presencia de Mercury retrógrado sugiere que este inicio puede tener idas y vueltas, ajustes o revisiones necesarias.

Esto no invalida la energía de comienzo, pero invita a avanzar con cierta conciencia, revisando decisiones y evitando actuar solo por impulso.

Un momento para animarse

Desde la mirada astrológica, este período abre una etapa en la que el movimiento vuelve a tomar protagonismo.

Después de semanas de introspección, el ingreso en Aries propone animarse a dar el primer paso, incluso si no todo está completamente resuelto.

Porque, en definitiva, todo comienzo implica un margen de incertidumbre.

Y en esa mezcla de impulso y duda, es donde muchas veces empiezan las nuevas historias.