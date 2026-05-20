Wanda Nara salió con su hija menor a ver Hairspray en plena disputa por la tenencia con Mauro Icardi

Cómo es Hairspray, obra protagonizada por Damián Betular

Con su carisma y su conexión con el público, Damián Betular dio un paso tan inesperado como emocionante hacia el teatro musical. Desde hace meses se prepara intensamente en las tres disciplinas del género —actuación, canto y baile— junto al equipo creativo del espectáculo, para subirse en mayo al escenario del mítico Teatro Coliseo y dar vida a uno de los personajes más entrañables del género: una madre amorosa, divertida y llena de ternura que se convierte en el corazón emocional de la historia.

Hairspray es un clásico que celebra la diversidad, la alegría y la libertad de ser uno mismo. Una historia luminosa que combina humor, emoción y grandes canciones con un mensaje tan necesario como vigente.

Bajo la dirección de Fer Dente, uno de los nombres más destacados del género, Hairspray promete una puesta moderna, colorida y vibrante, con música en vivo, coreografías de alto impacto y un elenco de destacadas figuras del teatro musical argentino.