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Wanda Nara salió con su hija menor a ver Hairspray en plena disputa por la tenencia con Mauro Icardi

Wanda Nara aprovechó la noche del miércoles 20 de mayo para disfrutar de Hairspray, la obra protagonizada por Damián Betular, en medio de la disputa con Mauro Icardi.

20 may 2026, 21:55
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Wanda Nara RS (1)
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Luego de quedarse con el Premios Martín Fierro a mejor conductora en una categoría que desató una fuerte polémica y múltiples repercusiones en el mundo del espectáculo, Wanda Nara decidió alejarse por unas horas del revuelo y disfrutar de un momento mucho más relajado junto a sus hijas.

Las cámaras de PrimiciasYa captaron a la empresaria a la salida de Hairspray, la obra protagonizada por Damián Betular en el Teatro Coliseo, donde se la vio rodeada de cámaras tras la intensa repercusión que dejó su paso por la ceremonia de la televisión.

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El fenómeno de Broadway conquista generaciones con su energía y su mensaje de inclusión. La superproducción, a cargo de Olga y Club Media, marca el debut actoral del pastelero en el papel de Edna Turnblad, bajo la dirección general de Fer Dente.

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Cómo es Hairspray, obra protagonizada por Damián Betular

Con su carisma y su conexión con el público, Damián Betular dio un paso tan inesperado como emocionante hacia el teatro musical. Desde hace meses se prepara intensamente en las tres disciplinas del género —actuación, canto y baile— junto al equipo creativo del espectáculo, para subirse en mayo al escenario del mítico Teatro Coliseo y dar vida a uno de los personajes más entrañables del género: una madre amorosa, divertida y llena de ternura que se convierte en el corazón emocional de la historia.

Hairspray es un clásico que celebra la diversidad, la alegría y la libertad de ser uno mismo. Una historia luminosa que combina humor, emoción y grandes canciones con un mensaje tan necesario como vigente.

Bajo la dirección de Fer Dente, uno de los nombres más destacados del género, Hairspray promete una puesta moderna, colorida y vibrante, con música en vivo, coreografías de alto impacto y un elenco de destacadas figuras del teatro musical argentino.

Hairspray

     

 

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