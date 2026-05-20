Charlotte Caniggia entró a Gran Hermano y así reaccionaron los jugadores al verla

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Qué fuerte acusación lanzó Charlotte Caniggia contra la China Suárez

Charlotte Caniggia volvió a sacudir el mundo del espectáculo con declaraciones filosas sobre la China Suárez, durante una charla con Enzo Aguilar en Qué Tupé, el ciclo de streaming de El Trece donde se desempeña como co-conductora. Con su estilo directo, la mediática lanzó una acusación que encendió la polémica y dejó al estudio en un silencio incómodo.

La conversación se disparó cuando Aguilar le comentó a Charlotte de qué trata Hija del fuego, la venganza de la bastarda, la nueva ficción protagonizada por Suárez. Para ponerla en contexto, explicó: “En la serie, ella es una chica que llega a un pueblo del sur, que quiere tomar venganza, porque mataron a uno de sus padres. Se acuesta con el marido de una para robarle y cobrar venganza y vengarse familiar".

Lejos de mostrarse sorprendida, Charlotte reaccionó con ironía y dureza. “Ah, pero eso hizo toda la vida. No solo en la vida cotidiana. El papel de ella en todas las películas y series es robar chongos. Ella desde chiquitita hace estas cosas”, disparó sin titubear.

La mediática fue más allá y sugirió que esa manera de actuar en la ficción se habría trasladado a la vida real. “Y se metió tanto en el papel que empezó a joder a… Se metió con casados y todo eso, ¿viste?”, lanzó con contundencia.

En su análisis, Charlotte aseguró que Suárez quedó atrapada en ese tipo de personajes. “Se la comió el personaje. Eso es lo que pasó con la China. Se la comió, dijo, ‘Ah, esta maldita zorra, esa voy a hacer yo’. Y así todas las películas. Como que no pudo salir del personaje”, sentenció.

Las frases no tardaron en viralizarse: el fragmento circuló rápidamente en redes sociales y portales de espectáculos, convirtiendo a Charlotte en tendencia y generando un nuevo capítulo de controversia mediática.