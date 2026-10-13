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Qué ver en Netflix: se estrenó una nueva miniserie de 6 capítulos que podés terminar en un día

"La trampa", la nueva serie de Netflix, sigue a una escritora que prepara un arriesgado plan tras creer que reconoció al asesino de su hermana.

Qué ver en Netflix: se estrenó una nueva miniserie de 6 capítulos que podés terminar en un día. (Foto: Archivo)

Qué ver en Netflix: se estrenó una nueva miniserie de 6 capítulos que podés terminar en un día. (Foto: Archivo)

La trampa, la nueva miniserie alemana de Netflix, llegó a la plataforma este martes 13 de octubre de 2026. La historia sigue a una mujer que, después de creer reconocer en televisión al hombre que asesinó a su hermana, decide investigar por su cuenta y poner en marcha un plan que la convertirá en el centro de una peligrosa red de engaños.

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José Coronado arrasa en Netflix con esta nueva miniserie de 4 episodios para maratonear. (Foto: Archivo)

La producción combina misterio, tensión psicológica y recuerdos que no siempre parecen coincidir con la realidad. Su protagonista, Lisa Konrad, está convencida de que identificó al responsable del crimen que marcó su vida. Sin embargo, antes de descubrir la verdad, tendrá que enfrentarse a sus propios temores y a las dudas que despiertan sus recuerdos.

La serie está dirigida, escrita y producida por Isabel Kleefeld, y cuenta con Friederike Becht y Hans Löw entre sus principales protagonistas. Además, se basa en la novela homónima de Melanie Raabe, una autora alemana reconocida por sus historias de suspenso y misterio.

De qué trata la miniserie La trampa en Netflix

La protagonista de La trampa es Lisa Konrad, una escritora exitosa que dejó de salir de su casa después de presenciar el asesinato de su hermana Anna. Desde aquel episodio, ocurrido diez años antes de los acontecimientos principales, su vida quedó marcada por el aislamiento y el recuerdo del crimen.

La situación cambia cuando Lisa cree reconocer al hombre que mató a su hermana durante una aparición televisiva. La imagen despierta una convicción que había permanecido latente durante años y la lleva a considerar que finalmente podría tener una oportunidad para enfrentarse al supuesto responsable.

La sinopsis oficial de Netflix presenta el conflicto de la siguiente manera: "Lisa Konrad es una escritora que no ha salido de casa desde el asesinato de su hermana diez años atrás. Cuando cree ver al culpable en televisión, idea un arriesgado plan".

La investigación tampoco será sencilla. Lisa tendrá que lidiar con sus propias emociones, con las dudas de quienes intentan ayudarla y con la posibilidad de que su percepción de los hechos no sea tan clara como cree.

La historia que inspiró a la nueva serie de Netflix

La trampa está basada en la novela homónima de Melanie Raabe, escritora, periodista y actriz de teatro alemana que desarrolló una trayectoria vinculada a las historias de intriga y los relatos psicológicos.

Entre sus obras también figuran El extraño (Die Wahrheit), La sombra (Der Schatten) y Los bosques (Die Wälder), títulos que exploran diferentes formas del misterio y la incertidumbre.

La adaptación televisiva fue producida por Constantin Film y trasladó a la pantalla una historia en la que el trauma, la memoria y la necesidad de encontrar respuestas ocupan un lugar central.

Cuántos capítulos tiene la nueva serie alemana de Netflix

La primera temporada de La trampa contará con seis episodios. La historia se desarrollará alrededor de la decisión de Lisa de investigar por su cuenta el asesinato de Anna, después de creer que reconoció al responsable durante una emisión televisiva.

Con seis capítulos, la producción presentará una trama de misterio en la que la búsqueda de la verdad obligará a Lisa a abandonar su aislamiento y enfrentarse a un pasado que sigue condicionando su vida.

Cuándo se estrena La trampa en Netflix

La miniserie alemana La trampa llegó a Netflix el martes 13 de octubre de 2026. Para verla, será necesario contar con una suscripción activa a la plataforma de streaming.

La producción tiene una primera temporada de seis episodios, una estructura que permitirá desarrollar la investigación de Lisa y profundizar en las circunstancias que rodearon el asesinato de su hermana.

La serie se suma a las producciones de suspenso disponibles en el catálogo de Netflix y propone una historia centrada en la búsqueda de respuestas, los límites de la memoria y los riesgos de tomar la justicia por cuenta propia.

El elenco principal de La trampa

  • Friederike Becht
  • Hans Löw
  • Matthias Brandt
  • Miriam Ohlmeyer
  • Josephine Thiesen
  • Malaya Takeda
  • Anna Schudt
  • Ursula Strauss
  • Michael Klammer
  • Sesede Terziyan

Tráiler oficial de La trampa en Netflix

En pocas palabras

  • Netflix estrena la miniserie alemana "La trampa", basada en la novela de Melanie Raabe.
  • La trama sigue a una escritora que busca al asesino de su hermana tras creer reconocerlo en televisión.
  • La producción consta de 6 capítulos y combina misterio, tensión psicológica y recuerdos difusos.
Resumen generado por Thinkindot AI
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