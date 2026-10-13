Qué ver en Netflix: se estrenó una nueva miniserie de 6 capítulos que podés terminar en un día

La situación cambia cuando Lisa cree reconocer al hombre que mató a su hermana durante una aparición televisiva. La imagen despierta una convicción que había permanecido latente durante años y la lleva a considerar que finalmente podría tener una oportunidad para enfrentarse al supuesto responsable.

La sinopsis oficial de Netflix presenta el conflicto de la siguiente manera: "Lisa Konrad es una escritora que no ha salido de casa desde el asesinato de su hermana diez años atrás. Cuando cree ver al culpable en televisión, idea un arriesgado plan".

La investigación tampoco será sencilla. Lisa tendrá que lidiar con sus propias emociones, con las dudas de quienes intentan ayudarla y con la posibilidad de que su percepción de los hechos no sea tan clara como cree.

La historia que inspiró a la nueva serie de Netflix

La trampa está basada en la novela homónima de Melanie Raabe, escritora, periodista y actriz de teatro alemana que desarrolló una trayectoria vinculada a las historias de intriga y los relatos psicológicos.

Entre sus obras también figuran El extraño (Die Wahrheit), La sombra (Der Schatten) y Los bosques (Die Wälder), títulos que exploran diferentes formas del misterio y la incertidumbre.

La adaptación televisiva fue producida por Constantin Film y trasladó a la pantalla una historia en la que el trauma, la memoria y la necesidad de encontrar respuestas ocupan un lugar central.

Cuántos capítulos tiene la nueva serie alemana de Netflix

La primera temporada de La trampa contará con seis episodios. La historia se desarrollará alrededor de la decisión de Lisa de investigar por su cuenta el asesinato de Anna, después de creer que reconoció al responsable durante una emisión televisiva.

Con seis capítulos, la producción presentará una trama de misterio en la que la búsqueda de la verdad obligará a Lisa a abandonar su aislamiento y enfrentarse a un pasado que sigue condicionando su vida.

Cuándo se estrena La trampa en Netflix

La miniserie alemana La trampa llegó a Netflix el martes 13 de octubre de 2026. Para verla, será necesario contar con una suscripción activa a la plataforma de streaming.

La producción tiene una primera temporada de seis episodios, una estructura que permitirá desarrollar la investigación de Lisa y profundizar en las circunstancias que rodearon el asesinato de su hermana.

La serie se suma a las producciones de suspenso disponibles en el catálogo de Netflix y propone una historia centrada en la búsqueda de respuestas, los límites de la memoria y los riesgos de tomar la justicia por cuenta propia.

El elenco principal de La trampa

Friederike Becht

Hans Löw

Matthias Brandt

Miriam Ohlmeyer

Josephine Thiesen

Malaya Takeda

Anna Schudt

Ursula Strauss

Michael Klammer

Sesede Terziyan

Tráiler oficial de La trampa en Netflix